El Almirante, ante su modelo: quiere un Oviedo que se parezca al Alavés

Con un punto de nostalgia, aunque haya pasado tan poco tiempo, Álvaro Cervera, el Almirante, indicaba en la previa del duelo ante el Alavés que el primer objetivo de los suyos es recuperar su esencia. La de equipo rocoso, solidario, ese conjunto que se le hace indigesto a los rivales. Es espíritu del Oviedo peleón que él mismo sacó de la UCI hace algunos meses para hacerle creer en que aún está en condiciones de pelear por cosas bonitas. Cervera pide a los suyos recuperar esa esencia en un choque ante un hueso. Porque el Alavés reúne varias de las condiciones que Cervera quiere para que su Oviedo sea un equipo importante en el campeonato.

Así lo reconoció abiertamente el técnico en su intervención de ayer en El Requexón. "Me gustaría que mi equipo se pareciese al Alavés: es un equipo sólido al que le meten pocos goles", argumentó el técnico en la sala de prensa. Hoy, 21.00 horas en el Tartiere, tiene la oportunidad de tener delante a ese equipo espejo al que hizo referencia.

Todo lo que quiera construir el Oviedo en la Liga lleva como paso obligatorio seguir el guion ideado por Cervera. Ha sido el técnico el que ha logrado dar con la tecla tras un inicio tortuoso de campeonato.

Los tres tantos recibidos en Andorra no le han gustado nada al entrenador. Ante el conjunto andorrano, Braat recibió seis disparos entre palos. Es la cifra más alta desde que está Cervera y la segunda peor del curso, solo detrás de la nefasta experiencia ante el Cartagena en casa: 9 tiros recibidos y derrota 1-3.

A pesar de todo, los números defensivos del Oviedo no son del todo malos. Corregidos, sobre todo, desde el aterrizaje de técnico cántabro. Los azules han encajado 18 goles hasta la fecha, el sexto mejor de Segunda. Supera en este apartado, por ejemplo, al Alavés, que ha visto su meta batida en 20 ocasiones. "No me gusta recibir goles", resumió el técnico su sentir sobre los dos primeros partidos del año (0-2 frente al Atleti y 3-1 en Andorra), dejando claro qué le pedirá a los suyos.

Pero la ambición de Cervera no se detiene ahí, en ese intento por volver a crecer desde la zaga. Alaba el entrenador el papel de los suyos sin la pelota, le gusta el despliegue defensivo, pero sabe que con eso no le llega. Que el equipo tiene que ser más maduro con la pelota. Por eso exige una mejora con balón desde hace tiempo a la vez que pide a la dirección deportiva que le dé más picante en los costados y en la delantera.