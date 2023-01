Josín no se arruga ni ante Rudiger: el canterano del Oviedo se enfrentó al Madrid en la Copa

"Mi mejor anécdota del partido ante el Madrid fue que tuve un calentón con Rüdiger". Aunque de primeras parezca sorprendente, José Martínez, Josín, capitán del Cacereño y excanterano del Oviedo, plantó cara al central alemán del conjunto blanco. "No fue nada más allá, es fútbol, pero fue muy llamativo", destaca el ovetense, que nunca olvidará su último partido de Copa del Rey. Enfrente tuvo al flamante campeón de Liga y Europa, el Real Madrid, que lejos de pasearse por el Estadio Príncipe Felipe, feudo del Cacereño, solo una genialidad de Rodrygo hizo que los blancos no tuviesen que ir a la prórroga.

"Tengo un recuerdo muy bueno. Son uno de los mejores equipos y jugar contra ellos siendo un equipo de cuatro categorías menos fue todo un sueño. Encima, pude jugar los 90 minutos, para redondear", indica Josín, que tuvo que hacer frente a un ataque de gala, el tridente formado por Asensio, Rodrygo y Hazard. "El jugador que más me sorprendió fue Rodrygo, Además, me tocó tenerlo delante, porque jugó por dentro. Tiene unas cualidades increíbles", destaca el central sobre el jugador que sentenció el encuentro, y al que ve en un futuro como "uno de los mejores del mundo".

Pero el jugador que nunca olvidará es Rüdiger. "Tuvo un encontronazo con un compañero y salté a defenderle. Nos encaramos, pero son cosas del fútbol", dice entre risas, ya que su duelo con el alemán no fue a mayores. Con el que terminó decepcionado fue con Eden Hazard. "A mí en el Chelsea me encantaba, pensaba que en el Madrid la iba a romper. Al final no se adaptó bien y contra nosotros no lució mucho", señala. Como recuerdo del partido Josín guarda en su casa la camiseta que lució en el partido Rodrygo, con el que intercambió la equipación. Además, desde el Real Madrid les ofrecieron antes del encuentro la camiseta del jugador que ellos quisiesen. "Yo pedí la de Benzema, porque me encanta. El gesto es de agradecer. Hubo muchas peticiones por el francés y por Modric. Se nota que son ‘Balones de Oro’", comenta.

Aunque finalmente la victoria cayó del lado blanco, al descanso las mejores sensaciones eran para el Cacereño. "Durante la primera parte creo que dimos más sensación de peligro que ellos y las estadísticas lo confirmaban. Pero ellos salieron con varios titulares, como Militao o Tchouameni, y al final estaba claro lo que iba a pasar", reconoce el central, que recibió junto a sus compañeros una sonora ovación de las 15.000 personas que llenaron las gradas del campo. "Los socios estaban muy contentos. Sabían que el club iba a generar mucho dinero esa noche. Desde el terreno de juego se notaba la ilusión que había en los aficionados", confiesa el asturiano.

Aunque está lejos de su hogar, Josín es un asiduo a visitar Asturias, donde vive su novia, por lo que intenta escaparse cada vez que puede. "A la larga sí que me planteó volver para jugar allí. Mi objetivo es jugar en Primera RFEF, pero no es algo que descarte", afirma el central, que sigue muy pendiente de la actualidad del Real Oviedo, el club donde se formó. "Me enorgullece ver a varios de mis compañeros jugar en el primer equipo. Borja Sánchez, Jimmy y Viti lo están haciendo muy bien", señala el defensor, un fijo durante las dos temporadas que lleva vistiendo la camiseta del Cacereño.