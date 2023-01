Álvaro Cervera: "El secreto ha sido que no nos marcaran gol"

Álvaro Cervera, entrenador del Oviedo, analizó la victoria del cuadro carbayón ante el Alavés y dejó varias reflexiones.

Lectura de la victoria. "Ha sido un partido muy disputado, con dos equipos que se parecen mucho. El secreto ha sido que no nos marcaran, que el portero no tenga que actuar. Ellos han tenido acercamientos, pero cuando no nos marcan hay muchas posibilidades de ganemos porque tenemos jugadores con gol y buen balón parado".

El parte de lesiones. "Hugo Rama tiene una rotura muscular, es baja segura. Viti se fue por un golpe, es doloroso, pero no creo que vaya a más. Jimmy tenía un problema en el aductor. Lleva tiempo con él cargado, le estaba constando más que otros días, y decidí cambiarlo".

Koba y Montoro. "Son jugadores distintos a los que ponemos en el campo. Hemos tenido que hacer equipos fuertes, que no reciban goles, pero con balón nos cuesta. Montoro y Koba son los que nos tienen que dar cierta alegría con el balón. Hoy (por ayer) no la hemos tenido, pero porque jugamos angustiados. Estás con la percepción de que te cuesta un mundo ganar. Hemos hecho más arriba que otros días".

Montoro, a la banda. "Pensé en sacar directamente a un extremo como Leo o Sangalli, pero con Abel podemos cubrir toda la banda. Hoy teníamos que fortalecer el centro del campo, por lo que preferí juntar tres centrocampistas y que la banda fuese para Abel".

Mejorar arriba. "Es una cuestión de todo. Primero del entrenador, soy un entrenador apretadito y me gusta que el equipo este montado para no recibir goles. Luego es difícil tener alegría. También es un problema de esquema, no tenemos jugadores entre líneas, no hay mediapuntas ni mediocentros organizadores".

Ganar solo por un gol. "No creo que sea un problema. De los últimos seis partidos, hemos ganado cinco y empatado uno que merecíamos ganar. Se trata de ganar, no de otra cosa. Cuando el equipo pierda ya verás como tendremos problemas, aunque juguemos bien".