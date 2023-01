El Oviedo venció ayer al Alavés y logró tres importantes puntos en la que fue la primera victoria del 2023, que le sirve al equipo de Cervera para asentarse en la zona media de la clasificación. Los daños colaterales fueron las lesiones y también una amarilla que vio Borja Bastón, goleador azul, en el tramo final del encuentro. La misma, al ser la quinta, acarrea suspensión, por lo que el ariete madrileño, máximo goleador carbayón, no estará disponible para el partido ante el Huesca del Cuco Ziganda, el próximo domingo en el Alcoraz. Enrich, que ayer no disputó ni un solo minuto, apunta a ser su sustituto en el once.

En el apartado de lesiones, el Oviedo ha sumado una más, con Hugo Rama. El gallego, titular indiscutible para Cervera, se tiró al suelo y pidió el cambio en el primer tramo del partido. Se fue con evidentes signos de dolor y Cervera, en la rueda de prensa posterior al partido, aseguró que tenía una rotura de fibras, por lo que no podrá estar disponible en los siguientes partidos y el entrenador deberá buscarle un sustituto. Ayer por la izquierda ante el Alavés entró Montoro, que cambió el centro del campo por la banda. Marcelo Flores y Sequeira son los otros candidatos. El apartado de tocados se extiende también a Viti, con un golpe, y a Jimmy, que arrastra problemas en el abductor. Javi Mier, Borja y David Costas son los otros jugadores que están lesionados.