Curro, ídolo azul de los tiempos del barro: "Todavía me recuerdan la expulsión ante el Caravaca"

Nadie en el oviedismo conoce a Antonio José González García. Cosa distinta es sacar relucir su apodo: Curro. Ahí, sí. El centrocampista extremeño (Santa Amalia, Badajoz, 1981) fue tres temporadas el "10" carbayón en los tiempos del barro, con el Oviedo entre Segunda B y Tercera División. En el Tartiere hasta hace no mucho se escuchaba una frase, con cierta ironía: "No tenemos un centrocampista tan bueno desde Curro...". Mediocentro organizador, estuvo en el Oviedo desde 2007 al 2010 y logró un ascenso a Segunda B vestido de azul. Con 41 años, sigue jugando en el Hernán Cortes, de la Preferente extremeña.

Llegada al Oviedo. "Me llamó mi representante, tenía cuatro o cinco propuestas, pero la del Oviedo fue la que más me caló. Las otras eran de clubes de Segunda B, pero el Oviedo significaba mucho más. Me habían hablado muy bien del Oviedo, es un club que, aunque esté en Tercera, tiene tirón".

Primera impresión tras su fichaje. "Me impresionó la ciudad deportiva y el Tartiere nada más llegar. Todo fue bien. Desde que llegué a la ciudad me sentí muy cómodo, como si fuese mi casa, aunque no había estado nunca. Me llenó todo desde el principio y así fue más fácil la adaptación. Recuerdo que era un club con mucha exigencia pese a la categoría".

Entrenadores que tuvo en el Oviedo. "Tuve a Lobo Carrasco, Raúl, Pichi Lucas…Con Carrasco estuve muy a gusto hasta el final. Nos trataba muy bien, tengo buenos recuerdos, pero tuvimos el problema aquel problema contra el Caravaca…(se refiere a la eliminación en la fase de ascenso a Segunda B). A día de hoy todavía me recuerdan aquella expulsión por celebrar un gol en el Tartiere. Lo recuerdo y me cabreo. Fue el 3-0 y ya te digo que de haber ganado ese partido ascendíamos. Prefiero ni recordarlo, porque fue algo injusto".

La sensación de jugar en el Tartiere en Tercera División. "Jugar en ese campo era un orgullo y pisarlo cada dos semanas una sensación indescriptible. Además, a la gente del Oviedo le caí bien desde el principio, supongo que era debido a que mostré un buen nivel futbolístico. Conectaba con el Tartiere. La pena para mí fue que mi aventura en el Oviedo se acabase pronto. En el fútbol, como en la vida, hay que tener suerte y para mí fue un orgullo estar en el Oviedo. Es el equipo que más me marcó de toda mi carrera y tengo mucho cariño a la ciudad y a la región. Sigo teniendo relación con jugadores de aquella época. Hablo con Jaime Álvarez (entrenador del Vetusta) y también con Diego Cervero. Quiero ir cuanto antes a dar una vuelta por Oviedo".

El ascenso a Segunda B en Mallorca. "Es el mejor recuerdo que tengo con el Oviedo y el día que más disfruté con diferencia. La ciudad era una fiesta por el ascenso después del sufrimiento de estar en Tercera. Luego en Segunda B también estuvimos bien. Con el Oviedo, y lo digo sinceramente, solo tengo buenos recuerdos, los malos ya se me olvidaron".

Los cánticos contra el Sporting en el balcón del Ayuntamiento. "Siempre me lo recuerdan, son anécdotas que se quedan guardadas".

Su adiós del Oviedo fue inesperado. "Acabé contrato y me llamó José Manuel para decirme que no contaba conmigo para la siguiente temporada. Me vine para el pueblo y tuve que buscar equipo. Me dolió bastante, porque estaba a gusto en el Oviedo y me sentía valorado. Todas las etapas se acaban y tuve que asumirlo. Me quedo con lo bueno: fui muy feliz en el Oviedo y me siento afortunado por haber vestido esa camiseta".

Su camino después de salir del Oviedo. "Estuve en la Cultural, Badajoz, Extremadura…Cada vez me fui acercando más a casa. Y ahora sigo jugando y me encuentro bien. Estoy en el Hernán Cortés, equipo de Preferente y disfruto del fútbol. Es un equipo pequeñito que está al lado de mi pueblo. Me sigue llenando jugar al fútbol y no pierdo la pasión. Mientras me dure la gasolina seguiré jugando".