Radiografía del Oviedo de Cervera: así ha enderezado la nave el "Almirante"

Fue como si el trompazo ante el Andorra no hubiese tenido lugar. Quedó en un mal recuerdo. "Aquello fue un bache", dicen desde el vestuario del Oviedo, donde se respira felicidad tras el importantísimo triunfo ante el Alavés (1-0). Un resultado que confirma una tendencia, la fortaleza en casa de los azules, y consolida un estilo, el de Álvaro Cervera, el "Almirante", cabeza visible del equipo azul desde que llegó a la capital asturiana para enderezar la nave carbayona.

Es indiscutible que de momento el objetivo va por buen camino: el técnico cogió al equipo bordeando el descenso y lo ha estabilizado en mitad de tabla, lejos del peligro. Lo ha hecho, además, implantando su sello. Porque este Oviedo destila el estilo del "Almirante". En resumen: fiabilidad defensiva, orden y efectividad. ¿El secreto de la fórmula? Cervera lo dijo tras el partido: "Que no nos marcasen". Aunque el técnico también dejó otra reflexión a tener en cuenta. "Normalmente jugamos angustiados", dijo. Porque parece evidente que el Oviedo funciona atrás, pero tiene problemas arriba. Las preocupaciones se afrontan mejor con otros tres puntos en el zurrón.

Invictos en el Tartiere

El técnico del Oviedo ha hecho del Tartiere una fortaleza. Las comparaciones son odiosas, pero didácticas. Bolo perdió cuatro partidos de seis disputados en el Tartiere; Cervera no ha perdido en Liga (cayó en Copa ante el Atlético) y lleva cinco victorias y un empate. Hay más: nadie le ha hecho un gol en casa en competición doméstica. Son 16 puntos de 18, números de ascenso directo como local. En global van 20 puntos de 36, el 55%. En casa el porcentaje asciende al 88%. El Oviedo se ha acostumbrado, además, a un resultado en casa. El del Alavés fue la quinta victoria por la mínima (1-0) al calor del oviedismo. Con Cervera en el Tartiere, el Oviedo solo conoce dos finales: 1-0 y 0-0, este último solo en una ocasión ante Las Palmas.

El balón parado, un arma

Un repaso a los goles del Oviedo con Cervera en el banquillo es clarividente. Con el técnico, el equipo aprovecha al máximo las jugadas ensayadas, una mina para lo azules. El conjunto carbayón lleva diez goles a favor con el "Almirante". Solo dos han sido de jugada, lo que pone de manifiesto el déficit en la creación, como admite el propio entrenador. La mayoría de los tantos (6) han llegado tras jugadas a balón parado. Son, además, automatismos repetidos. El gol de Tarín al Alavés es prácticamente un calco del de Calvo una semana antes al Andorra. El centro lo puso en ambos casos Koba, que tiene un guante en la izquierda para esas jugadas. Otros dos goles que supusieron victorias fueron de penalti.

Centrales con gol

El curso pasado el Oviedo del Cuco comenzó creciendo desde atrás con una remodelación de la defensa. De Bolaño y Arribas, a Calvo y Costas. Luego llegó Tarín. Hoy y ahora, la fiabilidad en la defensa parece la mejor arma azul. Con Costas fuera de combate en un curso con muchas lesiones, Calvo se ha convertido en el guardián atrás y Tarín convence cuando no está el gallego. El central, goleador ante el Alavés, anotó su primer tanto en el fútbol profesional. No metía un gol desde 2016, con el Barcelona B ante el Atlético Baleares. Lucas y Bretones, canteranos y los otros fijos en la defensa, en este caso en los laterales, siguen rindiendo a buen nivel.

Koba, el agitador

Koba se ha convertido en el agitador del Oviedo en las segundas partes. Cervera aguarda para ponerlo en el once debido a que sale de una lesión y probablemente no esté para aguantar noventa minutos, pero el centrocampista francés va a más en cada partido. El problema del medio, cedido por el Valencia, es su encaje. Cervera, tipo sincero, ya ha mostrado sus dudas en ubicarlo en el doble pivote. Pero de mediapunta la plaza está cara si la apuesta por el 4-4-2 sigue funcionando. El entrenador del Oviedo tiene una máxima, que pasa por no alterar lo que da buenos resultados. Buscar un sitio a Koba será el reto del entrenador. El centrocampista lleva dos asistencias y ha sido determinante en los últimos partidos en casa: forzó un penalti ante el Sporting y dio el pase de gol a Tarín.

Un sustituto para Rama

Con Hugo Rama fuera de combate (sufrió una rotura de fibras en el partido ante el Alavés), al "Almirante" le va a tocar recomponer el equipo por el flanco izquierdo. El gallego era su hombre de confianza para hilvanar en ataque, pero se perderá varios partidos. ¿Por dónde tirará Cervera? El viernes dejó alguna pista. Una esencial, que Marcelo Flores ha vuelto a la nevera tras gozar de cierta confianza del entrenador. Un detalle: Cervera no nombró al mexicano en la rueda de prensa tras el partido cuando explicó el por qué de ubicar a Montoro por la izquierda. Dijo que podría poner ahí a Viti o a Sequeira, pero nada dijo de Marcelo Flores. Según sus palabras, Sequeira, incorporado en este mercado, está ante su gran oportunidad. Montoro, de vuelta tras su lesión y de improvisado interior izquierdo el viernes, también podría ser titular en el caso de que Jimmy no se recupere de sus dolencias.