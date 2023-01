Sprint del Oviedo para fichar un ariete

El Oviedo ha llegado a la mitad del mercado de invierno con bastante trabajo adelantado. Con Sequeira y Juanfran ya en el equipo, el club azul prevé acelerar esta semana los fichajes pendientes. Las prioridades son públicas: un delantero rápido y un extremo. Pero no se descarta para nada en el Oviedo incorporaciones en otras posiciones. Más aún si hay salidas, algo que está sobre la mesa.

En la delantera, la dirección deportiva azul peina el mercado buscando el jugador adecuado para darle otro aire al ataque. Uno que está en la lista y gusta mucho en el club es Borja Garcés, en el Tenerife desde el pasado verano, cedido por el Atlético de Madrid. Garcés, de 23 años, no está siendo titular en el club isleño y podría cambiar de aires buscando más minutos en otro club de Segunda. Su perfil encaja en el Oviedo por sus condiciones –movilidad y velocidad– y convence a Cervera, que ha sido consultado. Además, es un jugador que está participando con su club, un factor muy importante para el Oviedo en este mercado de invierno. Garcés ya fue sondeado por el Oviedo en tiempos de Arnau y de Rubén Reyes. No obstante, su salida del Tenerife no está clara. De hecho, el técnico de los blanquiazules, Luis Miguel Ramis, dijo esta semana que contaba con él y que quería que se quedase. Ayer, en el Tenerife-Ponferradina, Garcés jugó los últimos diez minutos partiendo desde el banquillo.

La opción del delantero de Melilla no es la única que maneja el Oviedo. Hay al menos otros dos arietes que están en el radar del club azul. Una característica que se valora en la entidad carbayona para bien es que los jugadores futuribles tengan experiencia en la categoría para así evitar el periodo de adaptación. Sequeira es la excepción, siendo una apuesta de Pachuca aprobada por Cervera. De ahí que ahora se priorice a jugadores que conozcan la Segunda División. En el apartado de salidas, el Oviedo no hará movimientos a no ser que algún jugador pida salir.

Los focos mirarían entonces a los futbolistas que menos están participando. La situación de Marcelo Flores vuelve a ser comprometida. El club azul también sondea el mercado con mucha atención a un mediocentro organizador, aunque, según el rumbo trazado por Álvaro Cervera, urgen más hombres de ataque.