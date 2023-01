El sueño de Cazorla, el anhelo del oviedismo: la operación regreso para junio

Santi Cazorla, uno de los futbolistas asturianos más importantes de los últimos años, nunca lo ha ocultado. Jugar en el Real Oviedo sería un sueño cumplido para aquel chaval de Lugo de Llanera que salió de la cantera azul y que con su calidad maravilló al planeta fútbol con el Villarreal, el Málaga, el Arsenal y la selección española. Su sueño y uno de los grandes anhelos del oviedismo puede cumplirse en 2023 porque la operación retorno de Cazorla al Oviedo está activada. En fase embrionaria, con absoluto sigilo, pero en marcha en todo caso. Cazorla, que cumplió 38 años en diciembre y juega en el Al-Sadd de Catar, acaba contrato en junio y considera que el Oviedo podría ser su siguiente destino. Al mediapunta asturiano le gustaría poner punto y final a su carrera en el Oviedo para ayudar al club del que es hincha y para que sus hijos le vean jugando con la camiseta azul. Así se lo ha transmitido el futbolista a algunas personas de su círculo más cercano, que el pasado verano firmó la que previsiblemente será su última renovación con el Al-Sadd.

La voluntad del jugador, a menudo la pata más difícil en cualquier operación, es el factor determinante en la posible vuelta de Cazorla, puesto que el asturiano será jugador libre en junio y no tendría que haber negociación entre clubes. Pachuca, propietario del Oviedo, ha hablado con Cazorla en los últimos meses sobre su posible vuelta a la entidad y el acuerdo sería relativamente fácil. El futbolista sabe y asume que el equipo azul, estando en Segunda, no puede ni acercarse a las cifras del fútbol qatarí, pero el factor económico no sería un impedimento. La clave de todo es la voluntad de Cazorla, un sufridor con el Oviedo en la distancia en los años del barro que quiere ver a su equipo del alma en Primera División y se ve capacitado a ayudar al objetivo desde su lugar favorito: el césped. El conglomerado de Jesús Martínez tiene en alta estima a Cazorla y además los pesos pesados de Pachuca tienen línea directa con el de Llanera. En el entorno del futbolista se muestran muy cautos con la operación, pero, a diferencia de hace meses, ya no descartan su regreso a Asturias, dejando en esta ocasión la puerta abierta a varias posibilidades. Fuentes cercanas al jugador supeditan a su futuro a cómo acabe la temporada en Qatar y sus sensaciones.

El Oviedo ya intentó en el pasado el fichaje de Cazorla, que se tornó en inasumible debido al salario del futbolista. En tiempos de Carso hubo varios intentos para convencerle. El asturiano tenía buena relación con Arturo Elías, exmáximo accionista, y además se reunió en alguna ocasión con directivos del club azul, decididos a contratarte para dar un golpe de efecto. El pasado verano, un mes antes de la venta del club a Pachuca, Carso hizo su último intento y contactó tanto con Mata como con Cazorla. "De momento, descartamos ficharlos. De momento", dijo entonces Federico González, en ese momento asesor de Carso. Ahora el momento es otro. Y quizá con final feliz.