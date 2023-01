Koba, el dilema de Cervera en el Oviedo

A Koba le han bastado un par de ratos con el Oviedo tras recuperarse de su lesión para plantearle un dilema a Álvaro Cervera, técnico azul. ¿Qué hacer con el centrocampista francés? El reto del entrenador del equipo carbayón es encontrarle sitio a la calidad de Koba, a menudo un verso suelto, para beneficio del equipo.

El francés se ha destapado como el arma azul que desatasca los partidos con su chispa en ataque, más aún sin Borja Sánchez, el otro agitador. Koba acumula pases de gol en tres de sus últimos cuatro partidos. Ante Granada en Copa, Andorra y Alavés repartió sendas asistencias. Todas ellas en jugadas a balón parado, una de las minas futbolísticas que más explota este Oviedo. Pero Koba no es titular. De hecho, al menos sobre el papel lo tiene difícil. Cervera estaba esperando su mejor versión física, pero aún estando a tope no ve clara su presencia en el doble pivote, una posición en la que ahora aumenta la competencia con la recuperación de Montoro. Para que el francés parta del once la solución más fácil pasa porque Cervera juegue con un mediapunta, una posibilidad en absoluto descartable, sobre todo en los partidos lejos del Tartiere, siendo el 4-4-2 en casa un esquema fijo. Cervera ensaya a menudo con un jugador detrás del punta en El Requexón, que podría ser Koba.

Este domingo, ante el Huesca, Bastón no estará en la convocatoria por sanción, por lo que la variedad aumenta. Enrich es el sustituto natural del ariete madrileño, pero el dilema estará en su acompañante. De los entrenamientos de esta semana dependerá la decisión de Cervera. Otra opción, más remota según dicen desde el vestuario, pero tampoco descartable, pasaría por ubicar a Koba caído a una banda, para que desde ahí fuese hacia el centro. Rama será baja por lesión en los próximos partidos y ahí se abriría también una ventana para Koba, aunque la opción más natural pasaría por darle la alternativa a Sequeira.

Sea como sea, la semana en El Requexón se plantea con Koba como uno de los hombres a seguir después de sus últimas apariciones. Cedido por el Valencia, solo una lesión trastocó su progresión en la primera vuelta, a las órdenes de Bolo. Ahora lo tiene Cervera. También tiene un dilema: encontrarle encaje al mediocentro francés, que puede ser el gran refuerzo invernal.