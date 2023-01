La "opción Cazorla" desata la ilusión del oviedismo: "Su vuelta sería un lujo"

La ilusión provoca más ilusión. De Qatar a Asturias. Santi Cazorla, icono de la cantera azul, medita jugar en el Oviedo la siguiente temporada. El asturiano, de 38 años, finaliza contrato con el Al-Sadd en junio y su ilusión es acabar su carrera en el equipo de sus amores y ayudar al equipo carbayón a regresar a Primera, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. La "operación retorno" todavía está en una fase inicial, pendiente también de cómo acabe la temporada el de Lugo de Llanera, pero las opciones de verlo de azul han disparado la esperanza entre el oviedismo. "¿Cazorla en el Oviedo? No sería una ilusión: sería un lujo tenerlo. Aparte de calidad, que tiene mucha, lo importante es su veteranía en el centro del campo. Podría aportar mucho y su fichaje, si prospera, sería una gran alegría para todo el oviedismo", opina Enrique Rivero, presidente de la peña del Oviedo La Esquina.

Su reflexión es compartida por más peñistas y seguidores del Oviedo. Fueron muchos los que ayer hicieron cábalas sobre la posible vuelta de Cazorla. ¿Estará en forma? ¿Podría adecuar su salario? "Supongo que su nivel se resiente por la edad y las lesiones que tuvo, pero creo que todavía podría aportar mucho sobre el campo y también al vestuario por su experiencia. Para la afición, Cazorla sería un revulsivo que se vería reflejado en el número de abonados. Me gustaría que volviese y que se despidiese del fútbol ante su gente", indica Ramón Martínez, vicepresidente de la peña azul Castrillón. Mila González, de la peña azul Teatinos, dice que "me gustaría verlo de azul si viene en forma, por supuesto". José Antonio Seijo Veiguela, de peña carbayona El Fondrigo (Vegadeo), hace una comparación: "Me haría ilusión que viniese Cazorla. Igual que cuando vino Esteban, Berjón o Michu. Con la calidad que tiene, puede aportar, pero está claro que con su edad seguro que no va a estar para jugar el 100% de los partidos". Ángeles Fernández, de la peña Stadium, es clara. "Claro que me haría ilusión ver a Cazorla con el Oviedo y además puede ser útil si físicamente está bien. Su fichaje le gustaría a casi toda la afición, es un jugador de nuestra cantera que triunfó por el mundo", asegura esta hincha, que coincide con sus compañeros.