Un Oviedo a largo plazo: las decisiones que se están tomando en el club

Poco tiempo ha tenido el Oviedo para pensar a largo plazo desde que acabó la pasada temporada. Casi no hubo un mes tranquilo. Desde mayo de 2022 han pasado tres entrenadores –Ziganda, Bolo y Cervera–, tres directores deportivos –Rubén Reyes, Tito Blanco y Roberto Suárez– y ha tenido lugar un cambio de propiedad que ha transformado todo el funcionamiento del club.

Estabilizado el equipo azul en la mitad de tabla tras los apuros con Bolo y Tito, los directivos del Oviedo han apostado en las últimas semanas por mirar al futuro y asegurar la base deportiva del primer equipo. En la toma de decisiones influye de forma definitiva la filosofía de Pachuca, propietario del Oviedo, que marca la línea a seguir desde México. Y la base para la entidad carbayona pasa por los futbolistas de la cantera y por aquellos jugadores asentados en el equipo que tienen muchos años por delante.

"Los productos propios hay que cuidarlos. Por un asunto futbolístico y también por economía", aseguran en el Oviedo. Los últimos pasos a seguir marcan ese camino. El club azul ha cerrado ya varias renovaciones y está avanzando para concretar la ampliación de contrato del central Dani Calvo, el líder de la defensa de este año. Las conversaciones, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se iniciaron hace un mes y aunque se intuía que podría ir para largo, ambas partes han acelerado en los últimos días y esperan poder llegar a un entendimiento. El acuerdo no está cerrado, pero sí cercano. Para el Oviedo, atar a Calvo es una prioridad. El defensa tiene 28 años, mucho fútbol por delante y en el club lo ponen de ejemplo de lo que fue un fichaje estratégico. De ahí que la apuesta sea decidida para evitar que haga las maletas en junio, cuando finaliza su contrato. Más aún teniendo en cuenta que en el pasado verano varios equipos le sondearon, alguno incluso de Primera División. El Oviedo considera básico retenerlo. En otro escalón entran los canteranos azules que en esta plantilla están teniendo un papel protagonista. La orden es clara desde Pachuca, con Agustín Lleida, director general, y Roberto Suárez, director deportivo, como ejecutores: no se puede dejar escapar a los jugadores formados en la casa. Si algún equipo viene a por ellos en un futuro, que deje dinero en caja. El asunto de la cantera fluye por dos vertientes. Por un lado, están los asentados en el once. Por otro, los que tiran la puerta abajo.

En el primer apartado destaca este año Lucas, para muchos el hombre más destacado de este curso en el Oviedo. Miguelón, de hecho, decidió hacer las maletas entre otras cosas por el alto nivel del ovetense y la dificultad para moverle del once. Lucas, como Calvo, finaliza contrato en junio. Su anterior ampliación se firmó en tiempos de Arnau y en el Oviedo no se duda de que el jugador, de 27 años, merece continuar en la nave azul. Como su deseo es comprometerse otra vez con el club, se espera que no haya problemas. Algo parecido sucede con Javi Mier, con el que también hay contactos para una renovación que se espera cerrar en la entidad. Mier, que está lesionado, tiene propuestas de otros equipos de cara al curso que viene, pero su voluntad es seguir en Oviedo.

Paralelamente a la situación de Lucas y Mier, el club ha atado también a jugadores más jóvenes que poco a poco se han ido haciendo un sitio en el primer equipo. La renovación de Mángel hasta 2026 será una realidad en los próximos días y la misma se unirá a la ampliación de Abel Bretones, el último canterano que se ha asentado en el once. Bretones se comprometió también hasta 2026 después de hacerse un hueco en el once. Actualmente, es el lateral izquierdo indiscutible para Cervera.