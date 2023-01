Suárez responde a todo sobre el Oviedo: de la renovación de Cervera a los jugadores que piden salir

Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo, habló esta mañana tras la presentación de Juanfran Moreno del mercado de fichajes de los azules en invierno y no rehuyó ninguna cuestión acerca de la actualidad oviedista. El asturiano abrió la puerta además a la renovación de Álvaro Cervera, técnico azul, recalcando la buena sintonía que hay con el entrenador. Además de ello, admitió que algún jugador de la plantilla pidió salir en invierno. Estas fueron sus palabras.

¿Una plantilla muy amplia?

“Puede ser excesivo, pero con la dinámica de las lesiones de este año tampoco queremos tener un riesgo de estar justos. Eso no quiere decir que no pueda haber salidas, aunque no tenemos intención, pero sí las valoraremos de cualquier jugador que nos venga a plantearnos. Todos los mercados tienen esas situaciones y siempre hay algo inesperado. Tenemos claro y todos los jugadores lo quieren en qué situación están”.

El extremo y el delantero

“Todos los clubes queremos más o menos lo mismo y el mercado está algo más justo. Tenemos claro qué jugador es y cómo es y estamos madurando que se pueda dar. Si no es el que tiene ese perfil, nos quedaremos como estamos, pero tenemos claro quién es ese jugador y a ver si somos capaces”.

¿Se plantean renovar a Cervera?

“No hay prisa, pero sí todas las partes sabemos la comodidad con la que se está trabajando... Vamos conociéndonos, el club y el míster, y hay confianza total. Todas las partes están bien alineadas, pero estamos en el mercado de enero. Trabajamos con comunión y sintonía y hay”.

¿Hay jugadores que pidieron salir? ¿Marcelo Flores?

“Hay algún jugador que nos planteó esa cuestión y le hemos hecho saber nuestro sentir. Marcelo no está entrando ahora en las decisiones del entrenador, pero está contento con su trabajo. Hay otra parte, que es el Arsenal, y tiene que valorar la situación. Estamos en contacto con ellos y vamos a ver en qué queda todo”.

La cantera

“Sea extensa o no, se alarga, porque tenemos claro el perfil como los jugadores que se adaptan. Si tenemos la plantilla larga también es porque hay jugadores con ficha de filial y nos están aportando muchísimo".