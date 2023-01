Preocupación en el Oviedo por el estado de El Requexón a causa del temporal que azota en estos días la región. La plantilla regresó ayer al trabajo y pudo ejercitarse en el campo número 5, que presentaba varios charcos, pero no impidió la sesión. No obstante, teniendo en cuenta las lluvias, cabe la posibilidad de que se desborde el río Nora, como ha sucedido en varias ocasiones con otros temporales. En ese caso, el Oviedo buscaría otra ubicación para la sesión. La plantilla se ejercitó ayer primero en el gimnasio y alrededor de la 11.00 horas saltó al campo de entrenamiento. Cervera no pudo contar con Mier, Costas y Borja Sánchez, lesionados, ni con Hugo Rama, el último en caer. El gallego sufrió una rotura de fibras ante el Alavés (1-0) y será baja durante varias semanas.