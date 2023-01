Un partido de mínimos: Cervera y Ziganda prevén pocas ocasiones

Premio a la sinceridad, ningún publicista sin embargo encontraría acomodo en su equipo a Cervera y Ziganda. Los dos técnicos se ven las caras mañana en el duelo de El Alcoraz, donde pasado inmediato y presente del Oviedo se estrecharán la mano antes y después del partido. El Huesca y los azules son dos equipos de autor, con el acento marcado de sus preparadores, dos tipos con especial cuidado con la defensa. Y como muestran sus opiniones sin complejos, ambos vaticinan un partido trabado, de pocas llegadas. Tedioso para el espectador neutral, pero rico en el análisis para los que estén en el mundillo. Partido táctico, lo llaman. Al menos, a priori.

Dispara primero Cervera. "¿Está el Oviedo más cómodo en un partido con pocas oportunidades?", se le pregunta. Responde sin ambages: "Yo sí me siento más cómodo en un partido sin ocasiones. Ayer -por el jueves- vi con unos amigos el Villarreal-Madrid de la Copa y pensaba que qué bonito ese encuentro para el aficionado pero que qué mal lo estaría pasando yo si entrenara a alguno de ellos". Más: "No me gustan los partidos que van de una área a otra, prefiero ver las cosas más controladas".

A más de 600 kilómetros de distancia, algunos minutos más tarde, el otro estratega ofrece su lectura del partido que se espera. "A priori sí me espero un partido cerrado porque somos dos equipos que no estamos haciendo muchos goles y nos cuesta materializar las ocasiones", indica, antes de incidir en su análisis: "También somos equipos ordenados, que defienden bien, con futbolistas sacrificados. Estamos comprometidos con el trabajo. Habrá que estar pendiente de todo tipo de detalles porque pueden ser decisivos en un partido así".

Cervera intuye similitudes entre los libretos de ambos técnicos, rivales mañana. "Por lo que me cuentan aquí, tenemos ideas parecidas. Nos gusta defender nuestra portería, creemos que la base está en nuestra meta, no en la contraria. Él tendrá sus tres o cuatro cosas definidas y yo las mías, pero sí parece que nos preocupamos más de lo que nos pueden hacer a nuestro equipo que lo que podemos hacerle al contrario".

"Le está dando resultados", resalta Ziganda sobre la labor de Cervera en el banquillo azul, "y también diría que en la fase defensiva han mejorado: conceden y reciben muy poco. El entrenador imprime su estilo en el equipo y parece que creen en él, que es muy importante".

Un punto de coincidencia entre ambos técnicos: la fortaleza del Oviedo a balón parado. El Cuco la teme: "Sabemos que el acierto que están teniendo en la estrategia y habrá que estar muy concentrados porque cualquier error puede decantar el partido para un lado o el otro".

El Almirante matiza: "El balón parado defensivo era un problema. Hicimos un cambio arriesgado, que no diré para no dar pistas, que funcionó. A partir de ahí no tuvimos problemas. El balón parado defensivo diría que sí depende de mí, el ofensivo… Si tienes un lanzador como Koba y rematadores como Dani (Calvo) suele salir bien. Nos está dando mucho y así debemos seguir".

A Ziganda, que califica el choque como "especial" después de todo lo vivido en Oviedo durante dos años y medio, al menos le alivia no tener enfrente a Borja Bastón, sancionado. "Es uno de los dos o tres jugadores que marcan la diferencia en la categoría. No solo a nivel goleador, también en influencia en el juego, atención de la defensa contraria… La experiencia junto a él fue muy positiva. Es una baja importante para ellos, pero conocemos su plantilla y seguro que tiene sustituto de garantías", argumenta el navarro.