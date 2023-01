Cervera, tras el empate en Huesca: "Con diez jugadores estuvimos bien"

Álvaro Cervera, técnico del Oviedo, valoró el empate en Huesca (1-1) de los azules, con un hombre menos casi toda la segunda parte tras la expulsión de Luismi. El entrenador se mostró contento por la versión de su equipo y animó a hacer bueno el empate ganando al Villarreal B en la siguiente jornada. Estas fueron sus declaraciones.

Valoración del empate. "Sacar algo en Huesca es importante, no es un campo fácil y tal y como se desarrolló el partido más todavía Nosotros estuvimos bien, con once y con diez. ¿Es un punto merecido? Sí, pero hicimos un buen partido fuera de casa ante un buen rival. A ver si lo hacemos bueno en casa ante el Villarreal. "El equipo hoy ha estado bien. Ha tenido personalidad en un campo complicado. Veremos a ver si el próximo en casa lo hacemos bueno. Un empate, con diez casi toda la segunda parte es bueno.

El equipo respondió con diez jugadores. "El equipo ha estado bien con diez. Defendimos bien y buscamos la velocidad. Ellos tuvieron un par de imprecisiones, sobre todo en una banda. Pensé que nos iban a obligar más, pero tapamos bien los huecos e hicimos contras".

El gol del Huesca y la falta del Oviedo que le precede. "Es un golazo, seguramente el gol de la jornada, pero de estas cosas hay que aprender. Veníamos de meter un gol de penalti protestado y cualquier cosa el árbitro la va a pitar...Esos errores no hay que cometerlos. Nosotros intentamos evitar poner en duda al árbitro, porque se puede equivocar, como ha pasado con el penalti que tuvo que anular. El gol del Huesca fue un golazo, pero cuando estás tan cerca del descanso hay que ir más tranquilos".

Sangalli, titular mientras se prepara su salida. "Hay que tratarlo con normalidad. Se tienen que poner de acuerdo todas las partes y si es lo mejor para todos...Yo soy solo el entrenador y lo he puesto a jugar. Si lo tengo lo utilizaré cuando pueda y si no, no lo pondré. Ha estado bien, lo sacamos en un sitio que no es habitual. Lo ha hecho muy bien".