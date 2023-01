Oviedo o Zaragoza, Manu Vallejo tiene la última palabra sobre su futuro: las claves de la operación

Dos números familiares bombardean el teléfono de Manu Vallejo en los últimos días. Uno, Álvaro Cervera, el tipo que le dio la alternativa en el fútbol profesional de la mano del Cádiz y que pregona un fútbol que le viene como anillo al dedo. Otro, Juan Carlos Cordero, la persona que le ofreció el primer contrato profesional, también en Cádiz, y que siempre le ha tenido en alta estima. Los dos, Cervera y Cordero, encabezan los intentos de sus clubes, Oviedo y Zaragoza, por fichar al eléctrico atacante del Girona en el presente mercado invernal. Manu Vallejo es la pieza más cotizada y su futuro se debate, dicen desde su entorno, entre Oviedo y Zaragoza. La cuestión económica, dicen fuentes conocedoras de la operación, no será problema y el futbolista decidirá por sensaciones.

Lo que parecía una operación casi imposible ha ido tomando cuerpo en los últimos días, con el gancho de Cervera como clave, pero no es la única. Uno de los obstáculos salvados ha sido el de la puja con otros equipos. Al principio, Vallejo era partidario de seguir en Primera, pero no ha habido una oferta en condiciones de la máxima categoría.

Visto el panorama, Vallejo se ha puesto como objetivo tener protagonismo. Disfrutar de los minutos que le han faltado en los últimos años. En este punto, coincide con el Girona, que desea que el futbolista se muestre para ponerlo en el escaparate de cara a una posible venta en verano. El club catalán, además, incluirá una opción de compra obligatoria en casa de ascenso en la eventual cesión de su futbolista. Una cláusula que el Oviedo ve con buenos ojos.

En el club azul se observa la situación con cautela. Hay cierto optimismo por la relación de Cervera con el futbolista y, además, se subraya que económicamente no es una operación especialmente costosa para las arcas de la entidad. El Girona está dispuesto a abonar una parte del sueldo que le queda por percibir esta temporada y Zaragoza y Oviedo no tendrían problemas en pagar la cantidad restante de su contrato en la presente temporada.

El Oviedo tiene margen suficiente para actuar en el mercado invernal. Además, la posible salida de Sangalli en las próximas horas permitiría a los azules aumentar su músculo financiero. Sin embargo, la entidad parece apostar por la contención y el plan es no agotar todo el margen salarial del que dispone.

Con toda la prudencia que exige un mercado cambiante como el invernal, Oviedo y Zaragoza parecen ahora mismo los dos posibles destinos del atacante. Los azules tienen a Vallejo como su operación preferente del mercado aunque no es el único en la lista. Algunos nombres interesantes han sido descartados por su alto coste económico, ya que el club no quiere cometer locuras en un mercado tan traicionero como el de enero, donde las operaciones exitosas suelen escasear.

A la espera por Garcés

Mientras aprieta por Vallejo, el club se mantiene a la espera de la decisión que tome el Tenerife y Garcés. El club chicharrero peina el mercado de busca de delanteros pero no parece por la labor de rescindir la cesión del delantero hasta que tenga un sustituto. El Oviedo permanece en un segundo plano, con un entendimiento cercano con el futbolista, aunque no cerrado, para que pueda reforzar el ataque de los de Cervera y ofrecer ese perfil diferente de delantero que el técnico no tiene en la actualidad.