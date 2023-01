El bisturí del Oviedo: defensivo, pero valiente

Un punto y varias certezas. 1. Con Calvo atrás, que hace hasta ruletas, el Oviedo puede estar tranquilo aunque la cosa se ponga fea. 2. El Cuco sigue siendo el Cuco. ¿Cómo olvidar aquellos entrañables empates con todo a favor en el Tartiere? 3. Faltan Kobas y Borjas y sobran pelotazos. Y… 4. Este Oviedo tiene una característica de la que carecía hace no mucho: personalidad. Porque el equipo azul empató ayer ante el Huesca del Cuco, que perdió la batalla táctica ante Cervera, (1-1) en un ejercicio de valentía ante las circunstancias adversas. Porque sí: se puede tener una filosofía defensiva y a la vez ser valiente. Lo demuestra el equipo de Cervera, diseñado para no sufrir, pero también capaz de venirse arriba con diez jugadores y un sinfín de bajas. Ese y no otro es el mérito del Almirante: el equipo está perfectamente armado y hacerle un gol está al alcance de pocos. Que se lo digan a Pulido, central del Huesca, que metió el tanto de la temporada. El debe del equipo sigue siendo el mismo. Demasiado condicionado por las bajas –Costas, Borja, Bastón…–, el Oviedo está falto de chispa. Mientras tanto, algunos canteranos tiran como pueden del carro. He ahí un incansable Bretones y un prometedor Mángel. La falta de calidad se puede arreglar vaciando la enfermería y con algún retoque invernal. Mientras tanto, ni frío ni calor. 13.º y 31 puntos. A siete del play-off y a seis del descenso. Viene el Villarreal B.

Se busca un nueve En una temporada en la que para el Oviedo estar sano cotiza al alza tener a Bastón es una bendición. El goleador azul ha jugado 23 partidos de 24. Ayer fue baja, lo que se traduce en problemas para el Oviedo, que además busca un delantero. Obeng fue el elegido para sustituir al "pichichi" y capitán, Enrich ni salió –tuvo una gastroenteritis– y mientras tanto Garcés, uno de los que está en la agenda de Roberto Suárez, fue titular con el Tenerife y además anotó el gol de la victoria de su equipo ante el Cartagena (0-1). La ausencia de Bastón dejó claro que, aunque no sea urgente, el Oviedo necesita una pieza más en ataque si quiere optar a algo más que la permanencia. Sin el madrileño la delantera está huérfana. Obeng cumplió ayer ante un equipo, el Huesca de Ziganda, que estaría encantado de tenerlo en su plantilla. Veremos. La titularidad de Sangalli Cervera tomó una decisión natural para un entrenador y extraña para el mercado. Sangalli seguía siendo jugador del Oviedo y el técnico pensó que era el hombre adecuado para suplir a Hugo Rama. Y así fue como el donostiarra fue titular con el Oviedo mientras se preparaba su salida del club azul para que ponga rumbo al Racing. La titularidad sorprendió en el propio vestuario. Sangalli llevaba dos semanas sin apenas calentar y de pronto se vio en el once cuando ya preparaba la maleta. Cosa rara cuando está todo listo para la firma. La ecuación es, como mínimo, poco habitual en pleno mercado. El club le abrió la puerta a Sangalli, él quiere minutos y de repente Cervera le pone de titular. En el Racing no entendían nada. Si nada se tuerce, Sangalli debería estar hoy firmando su salida del Oviedo y preparándose a entrenar con el Racing... Juanfran, de extremo Juanfran debutó ayer en el Oviedo en una posición muy difícil de prever: de extremo izquierdo. El madrileño, de 34 años, salió en la segunda parte para dar oxígeno al equipo azul, con un hombre menos, y se ubicó a banda cambiada para echar un cable a Bretones. La polivalencia –en su carrera ha jugado de extremo derecho– es una de las facetas que ha justificado su fichaje en invierno, bajo supervisión de Cervera. Ayer casi no tuvo tiempo a nada. Un córner fallido y poco más. Lucas, su competencia, volvió a estar a un buen nivel. Luismi, error infantil En una categoría tan igualada los detalles pesan. Ya sea un córner, un penalti o una patada a destiempo. Luismi cometió ayer un error infantil: con 1-1 hizo una absurda entrada a Joaquín que le costó la roja. El gaditano había sido de lo mejorcito del equipo azul en las últimas semanas, pero su patinazo de ayer condicionó el plan de partido, aunque al menos el Oviedo sacó un punto en Huesca. Con Luismi expulsado, Cervera tuvo que mover el banquillo y sacó al hombre de más calidad, Koba, por el único pivote defensivo que tenía en el banquillo, el canterano Mángel. Y vaya si respondió el de Candás. El mediocentro salió al campo con personalidad y volvió a demostrar que está para jugar. Poco que envidiar tiene Mángel de Luismi y Jimmy, al menos en los últimos partidos. Ante el Villarreal B es favoritísimo al once.