El Oviedo ultima con la Lazio la cesión del internacional sub-21 Raúl Moro: las claves de la operación

Álvaro Cervera quería chispa y la dirección deportiva parece decidida a dársela. Con Marco Sangalli cerrando su rescisión para jugar en el Racing, el Oviedo no ha tardado en encontrarle sustituto en la plantilla y anoche ultimaba con la Lazio italiana la cesión hasta el 30 de junio del internacional español sub21 Raúl Moro (Abrera, Barcelona, 2002), como informó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. El extremo tiene unas condiciones que encajan perfectamente en la demanda del Oviedo: Moro es rápido, descarado y con uno contra uno.

El cambio de cromos entre Sangalli y Moro ideado por la dirección deportiva, con Agustín Lleida como supervisor, y cuenta con el visto bueno del entrenador. El Oviedo anunciará en las próximas horas la rescisión del contrato de Sangalli, y se ahorrará una parte importante de la ficha que le restaba por percibir esta temporada. Así, tendrá más margen en el tope salarial para incorporaciones inmediatas.

Y el hueco dejado por el vasco será ocupado, si nada se tuerce, por Raúl Moro, en unas condiciones económicas muy favorables para el Oviedo, ya que el jugador pertenece a la Lazio, que soportará la mayor parte de su sueldo.

Moro tiene 20 años y es un extremo diestro liviano, de apenas 1,70, que puede jugar en ambas bandas. Se formó en el fútbol catalán hasta que el Espanyol se hizo con sus servicios en 2017. Al año siguiente, el que llamó a su puerta fue el Barcelona, tras quedar impresionado por su rol en el conjunto perico. Moro también brilló con la camiseta azulgrana, donde solo estuvo un año. En el verano de 2019, la Lazio hizo una apuesta importante por él: pagó 7 millones de euros. Le ofreció un contrato de tres campañas para pasar a jugar en el conjunto "Primavera" lazial, el filial. Esa misma temporada, la 19/20, debutó con el primer equipo del conjunto romano en un duelo ante la Juve. En noviembre de 2021, Luis de la Fuente le hizo debutar en la selección española sub-21 en un duelo ante Eslovaquia.

La Lazio ha querido que el futbolista siga creciendo mientras disfruta de minutos y esta campaña llegó a la Ternana de la Serie B italiana, donde aunque no ha sido indiscutible sí ha gozado de cierta continuidad: 12 encuentros, 306 minutos, y un gol.

Espera por Manu Vallejo

Al Oviedo, la opción de contar con el extremo se le presentó como una "oportunidad de mercado", algo que no entraba en principio en los planes pero que no se quiere dejar escapar. Cubriría la salida de Sangalli y no afecta la operación con Manu Vallejo, por el que el club espera obtener la respuesta definitiva en los próximos días. Se mantiene el optimismo contenido con la decisión del extremo del Girona, con el Zaragoza como principal competidor, aunque se guarda cautela por las diversas influencias que intervienen en la operación: jugador, agentes y Girona.

Con la operación que hay más dudas es con Borja Garcés. Ramis, que quiere contar con el delantero en Tenerife, le puso de titular el domingo y Garcés marcó. Su salida solo podría ser factible si el Tenerife ficha otro delantero, y ni así está claro que se acabe rompiendo su cesión desde el Atlético.