Marco Sangalli ya no es futbolista del Real Oviedo, después de que esta mañana alcanzara un acuerdo con el club para desvincularse. Firmará con el Racing, después de tres años y medio con la camiseta azul. El futbolista ha querido despedirse de la afición carbayona en los medios del club en un video en el que relata su experiencia como futbolista del Real Oviedo.

“Ayer cuando estaba en casa pensando en la despedida me salía una sonrisa recordando cuando decidi venir aquí, cuando me llamó Michu. Y también sentí tristeza por ver cómo se cierra esta etapa. He sido feliz en Oviedo, de ahora en adelante soy un oviedista más. Me he sentido un chaval más de El Requexón. Estoy eternamente agradecido por estos 3 años y medio aquí”, explica el extremo vasco.

Sangalli asegura que “en estos años, personalmente, me ha pasado de todo. Parecen más de tres y medio, por lo que he vivido”. Ya analiza su etapa carbayona: “El primer año fue sufrido, nos tocó la pandemia también. Me acuerdo del gol de Almendralejo, justo antes de que se parara todo, gracias al cual pude vivir más tranquilo los siguientes meses. También siento nostalgia por haber vivido el año siguiente sin gente en el Tartiere. Fue una buena temporada a nivel personal y me dio pena no compartirlo con la gente. La campaña pasada fue muy bonita, solo faltó la guinda del play-off, pero me quedo con el derbi ganado al Sporting, uno más, y con el ambiente que se vivió el último día ante el Ibiza, está al nivel de las mejores citas en el fútbol español”.

El futbolista se lleva sentimiento a flor de piel: “Yo siempre he tenido mucho arraigo hacia San Sebastián y la Real Sociedad, pero a los compañeros les he reconocido que me considero un ovetense y un asturiano más. También un oviedista más. Con los canteranos he compartido mucho, son buenos amigos, ha sido algo bonito”.

Por último, Sangalli manda un mensaje de agradecimiento: “Que la gente siga apoyando al club como hasta ahora. Aquí se viven momentos que no te pasa en otro lado. Algún día llegará el ansiado ascenso y lo celebraremos donde estemos”.