Moro, extremo del Oviedo: "Puedo aportar velocidad y ambición"

El Oviedo presentó esta mañana a Raúl Moro, extremo que viene procedente de la Lazio y estará en el club azul como decido hasta junio. "Encaja mucho en lo que tratábamos de incorporar", dijo Roberto Suárez, director deportivo y maestro de ceremonias del jugador. Estas fueron las declaraciones de Moro

Su fichaje

"Ya en verano insistí a mis agentes con venir a España y escuché el nombre del Oviedo. Ha sido en este mercado de invierno, me dijeron que estaba la opción y me dije que tirase para adelante con todo. Aquí estoy. Todavía no he hablado con el entrenador, pero puedo aportar velocidad, ambición de joven, velocidad y uno contra uno".

Diferencias con Italia

"Seguía el fútbol español, es diferente al italiano, un poco más técnico. Conozco bien todo y me puedo adaptar bien. Conocía al Real Oviedo de seguir el fútbol y creo que me puedo adaptar bien. Con los compañeros he estado fantástico. Llevo aquí un día, pero veo un grupo fantástico, con gente muy buena. Me encuentro bien, si estoy disponible el sábado lo dirá el míster, pero tengo ganas".

Su posición ideal y su objetivo individual

"Me siento más cómodo en la banda izquierda. Quiero jugar lo máximo posible, aportar con goles y asistencias y tener continuidad. Siempre que vienes a un club tienes que hacerlo lo mejor posible, las características que pedía el entrenador son las mías y si doy todo lo que llevo dentro todos estarán muy contentos".