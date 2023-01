Álvaro Cervera, técnico del Oviedo, dejó en la sala de prensa de El Requexón la anécdota de la mañana. Sonriente y relajado tras el entrenamiento, al técnico se le veía satisfecho después del primer entrenamiento de Manu Vallejo, su petición número 1, que ya es uno más de su equipo. Probablemente por eso el técnico estuvo bromista en la rueda de prensa, antes de recibir mañana al Villarreal B. Su buen humor quedó patente cuando, preguntado sobre si vería bien tener otro delantero más en la plantilla, el técnico rompió se empezó a reír a carcajadas durante varios segundos.

"¿Otro delantero más?", se preguntó el entrenador, riéndose sin parar. Luego se explicó. "Es que me rio porque parece que todo se arregla con delanteros y en el fútbol no es así. Igual lo que necesitamos es un central, pero no hablamos de los centrales", recalcó. Acto seguido indicó que se trataba de un ejemplo: "No lo toméis literalmente", dijo a los periodistas.

"No se arregla todo con gente de arriba, tenemos delanteros y ahora mismo no es una preocupación para mí", finalizó luego el preparador azul. Al salir de la sala de prensa, ya sin micrófonos, Cervera seguía con las bromas: "Veis, se la puse botando...", se despidió, sonriente y amable, el técnico del Oviedo.