Así fue el frenético día que acabó con Vallejo en el Oviedo

El Oviedo cerró ayer el fichaje estratégico del mercado de invierno azul: el atacante Manu Vallejo, que llega cedido por el Girona, de Primera División hasta junio. El acuerdo quedó finiquitado por la mañana, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El Oviedo incluyó en el acuerdo una opción de compra en caso de ascenso a Primera División. Vallejo llegó ayer por la noche a la capital asturiana tras un largo viaje por carretera desde Girona –unas nueve horas– acompañado por su novia, Mari Carmen Fierro, y por su perro, un coqueto caniche llamado "Killo". Sudadera azul y pantalón de chándal, el futbolista estaba sonriente y parecía contento.

En el hotel Silken Monumental Naranco –donde también se hospeda Raúl Moro– le esperaba Agustín Lleida, director general del Oviedo, que cenó con Vallejo y su novia y le puso al día del club.

La incorporación de Vallejo, de 25 años, se hará oficial esta mañana y posteriormente el atacante se entrenará con el grupo en El Requexón. No se descarta que vaya convocado para recibir mañana al Villarreal B. En el club piensan que puede ser la guinda necesaria para dar más calidad a la plantilla y así intentar acercarse a los puestos de play-off tras un inicio de Liga muy irregular. Además, la entidad azul cerró la puerta a la salida de Obeng, delantero. La operación Vallejo, el movimiento estrella, se aceleró en los últimos días. El extremo no contaba con minutos en el Girona, que le apremió a buscar una salida para liberar su ficha y así poder inscribir a Callens, su nuevo fichaje.

La primera intención de Vallejo ante este mercado era quedarse en Primera División y apurar sus opciones hasta los últimos días, pero la insistencia del Oviedo y la postura del Girona precipitaron los acontecimientos. La influencia de Cervera, que entrenó a Vallejo en el Cádiz, ha sido un factor vital para el fichaje, pero no el único. El Oviedo pilotó con sigilo la operación y se adelantó a varios equipos de la categoría, que también estaban interesados en el atacante.

El que más insistió fue el Zaragoza, a través de su director deportivo, Juan Carlos Cordero, el hombre que le firmó el primer contrato profesional en el Cádiz. La competencia era dura. La dirección deportiva del Oviedo, liderada por Roberto Suárez con el apoyo de Agustín Lleida, director general, tuvo que esforzarse al máximo en las negociaciones. De hecho, en un primer momento los agentes de Vallejo opinaban que el mejor destino para el extremo era el Zaragoza, pero la decisión del futbolista acabó pesando más que la posición de su entorno. La negociación ha sido lenta y difícil y se ha cerrado de forma exitosa para el Oviedo. Para el club azul, Vallejo siempre fue el objetivo número uno de cara a reforzar el ataque.

En el Oviedo quisieron medir ayer sus palabras al dedillo a la espera de la firma del jugador. Suárez, director deportivo, habló sobre Vallejo en la presentación de Moro. "Estamos esperanzados de que pueda ser una de las incorporaciones y puede estar más cerca, pero ahora mismo no es jugador nuestro. Hay que seguir trabajando, pero se está haciendo bien. Si fuese la última incorporación de este mercado de invierno estaríamos contentos", dijo el director deportivo, que no obstante no cerró del todo la puerta a más fichajes además de Vallejo. En la entidad se consideraba que esa posición de extremo, que también puede adaptarse como segundo punta, había quedado huérfana en verano. Con Vallejo, las opciones tácticas se multiplican para Cervera. El gaditano también puede jugar detrás del delantero y de hecho es en esa posición donde más lo utilizó el técnico en el Cádiz. Para el extremo izquierdo también está Raúl Moro, otro fichaje invernal, y además regresará al equipo Borja Sánchez tras varias lesiones. Hasta el momento, Hugo Rama ocupaba esa posición de atacante zurdo.

El Oviedo, pues, encara los últimos días del mercado con relativa calma y también pendiente de las salidas. La orden en el club es clara: si alguien quiere salir deberá decirlo y luego el club decidirá. Suárez, en ese sentido, cerró ayer la puerta a la marcha de Obeng, que mostró "inquietud" por su poco protagonismo. "El club y el entrenador cuentan con él. Si por lo que sea Obeng no quiere seguir, se tiene que dirigir a nosotros. El que quiera a Obeng tendría que ponerse de acuerdo con nosotros", dijo el director deportivo. "Nos ha mostrado su inquietud por no saber si iba a tener continuidad. La está teniendo, se la ha mostrado Cervera y esa inquietud se la hemos disipado", remató Suárez.