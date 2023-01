Cervera, tras la derrota ante el filial del Villarreal: "No es normal perder este partido"

El entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, valoró la derrota de su equipo ante el filial del Villarreal (0-1). Estas fueron las declaraciones del técnico azul.

Valoración del empate

"A mis jugadores les he dicho que lo normal no es perder este partido, pero el fútbol tiene estas cosas y por eso es tan grande y cabe todo. Si no sabes el resultado y ves el partido no crees que pueda quedar así. Hubo un equipo que hizo todo por meter un gol y no pudo y el otro solo llegó una, pero eso puede pasar".

¿Qué le faltó al equipo?

"Ha faltado meter una de esas ocasiones y acierto en los metros finales. Hemos defendido bien y hemos atacado hasta el último tramo del partido"

Moro y Vallejo

"Raúl entró porque Koba estaba cansado y es un jugador que puede jugar ahí o en derecha y ha estado bien. Manu fue un recurso para meter gente por dentro. Lo ha intentado en los minutos que tuvo".

El apoyo del público

"Pese al gol en contra y al frío, ha habido momentos que nos ha ayudado y el público ha estado bien. Los chavales pudieron todo lo que han podido, pero no acertaron".

El arbitraje

"Llevo mucho tiempo en el fútbol y es de las únicas cosas que en este país no puedes opinar. No se equivocó en decisiones decisivas, pero en otras sí. Prefiero no opinar mucho de ellos".