La encrucijada de Marcelo Flores: el Arsenal le busca salida

Los últimos días del mercado de fichajes serán movidos para Marcelo Flores, un fichaje que no ha tenido acomodo en el Oviedo hasta el momento. Su situación es crítica porque Cervera no ha contado apenas con él en los últimos partidos. El joven mexicano no juega desde el pasado 11 de diciembre y además los últimos fichajes –Manu Vallejo y Raúl Moro– le harán más difícil todavía tener posibilidades de optar al once. Todo apunta a una salida, pero en este caso no depende del Oviedo, espectador de los movimientos.

El Arsenal, equipo que tiene los derechos de Marcelo, que está cedido en el club azul, está teniendo problemas para encontrarle acomodo al atacante mexicano. La intención del club inglés es que el mexicano siga en España, por lo que se han picado varias puertas en Segunda División.

De momento, varios equipos sondeados no han visto clara su incorporación y han rechazado ficharle de aquí al final de temporada. Si finalmente no aparece ningún destino recomendable para Marcelo, este se quedará en el Oviedo y de hecho Cervera ha hecho saber que no tendría problemas, ya que valora su actitud en los entrenamientos. No obstante, no se puede descartar que aparezca alguna solución de aquí al final del mercado. Otra solución que se planteó antes de enero fue su salida rumbo al fútbol mexicano, enfriada en las últimas semanas para priorizar la Liga española.

Marcelo fue un fichaje veraniego que llegó al Oviedo de la mano de Pachuca, propietario del club. Los pronósticos no se cumplieron y el conglomerado mexicano asume que el mexicano no se ha adaptado como todas las partes esperaban. La salida de Marcelo no preocupa demasiado al Oviedo teniendo en cuenta que no será un problema su continuidad.

La posible marcha de Marcelo no es la única que podría plantearse en el Oviedo en los días que quedan de mercado. En la entidad están preparados por si algún otro jugador pide salir. La situación que preocupaba era la de Obeng, que pidió salir si no tenía minutos. Varios equipos preguntaron por el ghanés, pero solo plantearon llevárselo cedido, algo que no convencía al Oviedo. En principio, el africano no saldrá.

El club azul también recibió alguna llamada preguntando por Pomares, que está contando con pocos minutos, pero el Oviedo no está por la labor de debilitar el flanco izquierdo, donde tras la salida de Aceves solo está Bretones, que hoy estrena dorsal, el 2, y el citado Pomares. Pese a ello, los últimos días de mercado suelen ser imprevisibles y en el Oviedo no descartan ningún escenario. Puede haber sorpresas.