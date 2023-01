Paso al nuevo Oviedo: las expectativas aumentan en el club tras el mercado de invierno

El diagnóstico estaba claro. El Oviedo se había estabilizado a las órdenes de Álvaro Cervera. Palabras mayores teniendo en cuenta el pésimo inicio liguero que protagonizó el conjunto azul. Enderezada la nave, la sensación que había a finales de año en el club era que al equipo le faltaba algo para levantar la cabeza del todo. Más calidad y chispa.

Esos ingredientes, a juicio de Cervera y de la dirección deportiva, ya han sido incorporados con los últimos fichajes: Raúl Moro y Manu Vallejo, cedidos por el Lazio y el Girona, respectivamente. Especialmente con este último, objetivo prioritario del Oviedo que ayer ya se entrenó con el equipo y se puso a las órdenes de Cervera. El gaditano, de 25 años, saltó al campo número 1 de El Requexón poco antes de las 11.00 horas.

En ese momento todavía no era ni oficial que fuese jugador del Oviedo. El anuncio tuvo lugar durante la sesión y poco después Cervera, su principal valedor, lo incluyó en la convocatoria para recibir hoy a Villarreal B (18.30, Movistar). También a Moro. El mensaje del técnico, citando a ambos, es claro: no hay tiempo que perder para armar lo que será con toda seguridad un "nuevo Oviedo" que arranca hoy ante el filial amarillo. Al menos, en ataque. Porque las posibilidades aumentan para el técnico azul, que hasta ahora en la línea ofensiva sobrevivía como podía teniendo en cuenta las lesiones. "Tengo muchas ganas de empezar a competir y ayudar al equipo. Quiero reencontrarme como futbolista y ser feliz", dijo ayer Vallejo. "Pasé una bonita etapa con Cervera, necesitaba ese cariño y aquí en Oviedo lo puedo encontrar", recalcó el atacante.

Ahora el reto del Real Oviedo es ubicar todas las piezas de ataque sin perder fiereza en defensa. Con ello, en la entidad azul opinan que el equipo tendría posibilidades de acercarse a la zona de la promoción de ascenso.

El turno es para Cervera, que en los últimos días ya ha dejado pinceladas de sus planes para la mitad que queda de Liga. En el Oviedo dan por seguro que Vallejo será titular, pero no hoy. Para eso ha firmado. ¿Dónde? La opinión casi unánime es que el gaditano se pondrá por detrás del punta, sitio reservado para Bastón. Vallejo puede jugar también de extremo, en ambas bandas, pero lo cierto es que Cervera le sacó mucho partido en esa posición, más centrada. En la banda izquierda, por lo tanto, habría competencia directa entre al menos tres jugadores, una vez que estén todos bien físicamente: Hugo Rama, Borja Sánchez y Raúl Moro.

Será ahí donde Cervera deberá estrujarse los sesos. Borja es el jugador bandera del proyecto y en la citada campaña casi no ha aportado por las lesiones. La confianza de Cervera en el "10" es total. Antes de llegar al Oviedo, Cervera hizo saber al club lo necesario que era Borja. Raúl Moro, por su parte, es una incorporación que aprobó el propio técnico y que tiene las características demandadas en invierno. Lo bueno para Moro es que también puede acoplarse en la derecha, donde solo están Viti y teóricamente Sequeira, que está contando poco. La otra clave de los meses que quedan es dónde ubicar a Koba. Si Vallejo es mediapunta, el francés debería buscar sitio más atrás, en el centro del campo, pero Cervera no ve claro retrasarlo. El dilema está servido. "Voy a tener problemas en hacer una alineación, pero tampoco.... Es un problema de entrenador, de saber qué nos viene mejor cada partido. Antes tenías que sacar a un jugador de sitio y ahora no. Tengo que elegir al adecuado y para eso estamos", sentenció Cervera.