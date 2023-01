Obeng, todavía delantero del Oviedo, no se entrenó esta mañana en la vuelta al trabajo del equipo azul mientras prepara su marcha al Huesca del Cuco Ziganda, donde quiere jugar, a préstamo con el equipo azul. El ghanés está decidido a marcharse por la falta de minutos y el Oviedo exige una contraprestación económica, además de que el Huesca se haga cargo de su ficha. Obeng confía en que la operación vaya para adelante y da por seguro su adiós, que sería siempre a préstamo.

El ghanés tiene contrato con el Oviedo hasta 2024, después de su última renovación con la entidad. La de Obeng no es la única marcha que puede tener lugar y en el club no se descarta ningún movimiento pese a que se cuenta con todos los jugadores. El Arsenal también le busca equipo a Marcelo Flores, que no cuenta para Cervera y lleva sin jugar desde diciembre.

De momento, el adiós que está a punto es el de Obeng, que se rencontraría en Huesca con el entrenador que más ha confiado en él desde que llegó al fútbol profesional: Ziganda.