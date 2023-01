Pulso del Oviedo con Obeng, que quiere irse con el Cuco

El Oviedo, tras la derrota de ayer ante el Villarreal B, encara los últimos días del mercado de fichajes pendiente de las salidas. Obeng es uno de los jugadores que tiene posibilidades de decir adiós al club azul antes de tiempo. Pese a que el club le ha cerrado la puerta en varias ocasiones, el jugador insiste en salir porque considera que contará con pocos minutos en lo que resta de temporada.

El jugador ya tiene un principio acuerdo con el Huesca del exoviedista Ziganda, el que más insistió para llevarse sus servicios, pero la operación está pendiente del Oviedo, que quiere ingresar dinero por su marcha, ya sea como cesión o como traspaso. Obeng tiene contrato con el Oviedo hasta 2024 y lo más probable es que, de irse, lo hiciese a préstamo.

El club azul no quiere desprenderse del jugador, al que considera útil, pero tampoco está dispuesto a tener un futbolista a disgusto lo que queda de año.

No obstante, para que Obeng salga el Oviedo debe ingresar dinero, además de desprenderse de su salario, que pasaría a asumirlo su nuevo club. Esas son las condiciones que ha puesto el club y que además verbalizó Roberto Suárez hace pocos días. La entidad azul ya ha rechazado al menos dos ofertas de otros equipos por el jugador. Desde el entorno del Obeng dan por segura la marcha del ghanés al Huesca, mientras que en el Oviedo enfrían las posibilidades, pendientes de las citadas condiciones. Sea como sea, su adiós parece cercano. Ayer, en la derrota ante el Villarreal, Obeng ni calentó pese a que venía de ser titular ante el Huesca.

El futbolista espera arreglar su salida en este fin de semana. Si el ghanés acabase saliendo, lo previsible es que el Oviedo buscase otra pieza más en el mercado de fichajes. Obeng, que tuvo mucho protagonismo el curso pasado, ha completado 22 partidos esta temporada, ocho como titular. En total, ha jugado más de 800 minutos y ha anotado un gol.

La de Obeng no es la única marcha que puede tener lugar y en el club no se descarta ningún movimiento pese a que se cuenta con todos los jugadores. El Arsenal también le busca equipo a Marcelo Flores, que no cuenta para Cervera y lleva sin jugar desde diciembre.