Roberto Suárez presentó esta mañana a Manu Vallejo, el cuarto de los fichajes del mercado de invierno. Tras las palabras del atacante, que debutó el sábado con la camiseta azul, el director deportivo valoró lo que queda del mercado de invierno.

La salida de Obeng.

“La situación de Obeng la hemos comentado ya: es un jugador con el que contábamos. Pasamos ciertos procesos con él con el objetivo de convencer al jugador que tendría continuidad en el Oviedo, pero él no lo vio así. Nos ha insistido en que no se veía, que no tenía la cabeza aquí. Y que no tendría minutos. El mister y nosotros le hemos mostrado la confianza, pero no podemos ir contar un jugador que no está por la labor de sumar aquí. Hemos puesto unas condiciones y el Huesca las ha asumido”.

“Es un jugador que previsiblemente tendrá continuidad, que se revalorizará y que volverá en junio con la confianza que ahora no tiene”.

El fin del convenio de acreedores en julio.

“Las perspectivas cambian mucho porque la planificación también cambia. Ahora era difícil pensar en fichar jugadores que puedan tener futura venta y ahora la cosa cambia. Se abre mucho más el abanico”.

¿Últimos movimientos?

“Nosotros estamos contentos con cómo quedaba la plantilla. Sigue quedando variables en todas las posiciones. Ojalá no haya lesiones, porque estaría muy equilibrada. Entre hoy y mañana pueden surgir situaciones interesantes. Si no, con la incorporación de Manu y recuperación de otros jugadores podemos estar equilibrados y el míster está contento también”.

¿Ha pedido Pomares salir?

“No nos han pedido la salida nadie más. Sangalli tenía contrato y le surgió esa posibilidad y para las dos partes fue interesante. Nadie más lo ha hecho”.

Perjuicio por la salida de Obeng.

“Es una variable más que se ha dado. Pero el entrenador puede participar de diferentes formas en ataque con las variables que tiene. Hay que contar con Koba como enganche y solo participa un delantero cuando está él. Lo que no vamos a hacer ahora es fichar jugadores que no nos den variables”.

¿Mejor plantilla ahora?

“No era nuestro objetivo prescindir de jugadores que no dieran el nivel, porque todos lo daban, sino sacar jugadores que no encajaban en un perfil de juego del entrenador e incorporar a chicos que sí encajaran en ese concepto. Los que salen tienen unas características que hacía que no pudieran participar con el entrenador”.