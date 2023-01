A vueltas con el mediocentro del Oviedo: análisis de una zona que preocupa en la entidad

Con la temporada pasada finalizada, después de que el Oviedo rozase el play-off, en el club hubo una reunión a todos los niveles para analizar toda la campaña. Se habló de todo. Cuerpo técnico, jugadores, dirección deportiva... Cada uno daba su opinión en una cita que duró horas. Hubo algo en lo que casi todos estuvieron de acuerdo: Brugman había sido un fichaje sobresaliente. Un factor diferencial en la temporada. Pero su continuidad se antojaba casi imposible por un factor económico. El Oviedo no podía llegar a sus cifras.

Siete meses después, tras dos entrenadores, dos directores deportivos y un cambio de propiedad, en el Oviedo siguen echando de menos al medio uruguayo, en Los Ángeles Galaxy de la MLS. Montoro, teóricamente fichado en su posición, no ha podido aportar lo que se esperaba, principalmente por sus problemas físicos.

En el club no ocultan el problema de la medular. Con Jimmy, Luismi y Mángel de destructores y Mier lesionado, se echa de menos un creador. Pero a dos días del cierre del mercado las opciones de fichar un pivote, salgo que se ponga a tiro una opción interesante, son escasas por la configuración actual de la plantilla.

El Oviedo sondeó el mercado buscando un mediocentro, pero no apareció ninguna opción que convenciese del todo y se prefirió no arriesgar. Hubo muchos ofrecimientos. Ahora, salvo que haya alguna salida, la medular se considera completa, pese a que hay varias voces en el club que creen que con un organizador el equipo ganaría poso para afrontar mejor la temporada. La búsqueda de un mediocentro en verano fue objeto de cierta división durante el mercado de fichajes que se cerró en agosto. Bolo, técnico por aquel entonces, apostaba por Sielva, al que había entrenado en la Ponferradina. La operación no fructificó y el futbolista acabó en el Huesca. También se sondeó a Orellana, ahora en las filas del Andorra. Finalmente, Tito Blanco, por entonces director deportivo, fichó a Montoro, ex del Granada y con amplia experiencia en Primera División.

El futbolista valenciano ha jugado de momento 11 partidos, solo cuatro como titular. Ante el filial del Villarreal B, con Luismi sancionado, fue suplente y no salió en la segunda parte. En el Oviedo creen que recuperar a Montoro, si no hay otra pieza, solucionaría muchos de los problemas.