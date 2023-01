Cantero, opción para el Oviedo si sale Tomeu

El Oviedo peina el mercado de porteros por si finalmente sale Tomeu Nadal, al que quiere el Tenerife, de Segunda División. El club azul ha activado una búsqueda en las últimas horas porque necesitaría un guardameta de salir el mallorquín y Ander Cantero, portero del Eibar, es una de las opciones que más gustan en el Oviedo. No es el único portero sondeado, pero sí uno que encajaría en los parámetros de la entidad azul. Cantero no cuenta en el Eibar y lo más probable es que salga en este mercado. Tiene 28 años y el curso pasado jugó 24 partidos, aunque este no ha tenido protagonismo. En el Oviedo encajaría por edad y por salario y podría llegar en propiedad, aunque tampoco es descartable que lo hiciera en forma de cesión hasta el 30 de junio. El club azul ha hecho gestiones en las últimas horas para conocer su disponibilidad de cara al mercado.

No obstante, la de Cantero tampoco es la única opción. Otro que gusta al Oviedo es Miguel Ángel Morro, portero de 22 años que juega en el Rayo Vallecano. Se trata de una joven promesa del fútbol español que podría buscar acomodo en Segunda División. En el Oviedo también gusta, pero en este caso la opción sería traerlo a préstamo hasta junio. Todo depende, no obstante, de si sale finalmente Tomeu, al que el Tenerife le ha ofrecido un año y medio de contrato.