El Oviedo apura para cerrar el fichaje de Morro después de caerse la opción de Cantero

El Oviedo vive el último día del mercado de fichajes pendiente de la portería por si sale Tomeu Nadal, que tiene una oferta del Tenerife, que le ofrece un contrato de dos años y medio. El club azul manejaba varias alternativas por si sale el mallorquín. La primera opción era Ander Cantero, del Eibar, pero la operación es muy compleja y se cayó a primera hora de la tarde por una cuestión económica. De ahí que la opción de Miguel Ángel Morro, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, gane enteros para acabar en el Oviedo. E En estos momentos, el club azul solo contempla incorporar a ese portero, del Rayo Vallecano. Su llegada se negocia, pero, si no fructifica, Tomeu se quedará en el Oviedo y cumplirá su contrato. Es decir: el club dejará salir a Tomeu solo si llega Morro. El acuerdo está encarrilado y se está intentando cerrar antes de que acabe el mercado.

El meta del Rayo Vallecano, de 21 años, fue sondeado en los últimos días y vería con buenos ojos recalar en el club azul. De hacerse la operación sería como cedido. Todo se precipitó con el posible adiós de Tomeu. El mallorquín, de 33 años, empezó de titular esta temporada, pero perdió el puesto tras la llegada de Cervera y no vería mal un cambio de aires para tener más minutos. No obstante, la sartén por el mango la tiene el Oviedo -Tomeu tiene contrato hasta 2023- y su salida solo será efectiva si el club azul la acepta. De momento, la entidad pone condiciones, que pasarían por una contraprestación económica. Además, el Oviedo necesitaría tener cubierto el puesto de Tomeu si este se va, y sin tener amarrado otro portero no lo soltará. Ese puede ser Morro.

La situación de Tomeu se resolverá en las próximas horas, ya que el mercado cierra a medianoche. En el club azul guardan calma. La prioridad de Tomeu, sea como sea, es seguir en el fútbol español. El portero desechó al menos dos ofertas extranjeras en el mes de enero, pero el interés del Tenerife cambia las cosas, siendo el club isleño un equipo de Segunda División apto para continuar su carrera. Tomeu es uno de los capitanes de la plantilla del Oviedo y llegó en el club desde el verano de 2022. El curso pasado compitió por un puesto con Femenías, que era el titular. De momento, en esta campaña jugó 14 partidos.