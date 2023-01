El Oviedo, molesto con Obeng por sus formas al exigir su salida: así se fraguó su marcha

Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo, quiso ser cauto. El mensaje estaba preparado. "La situación de Obeng la hemos comentado en los últimos días. Es un jugador con el que contábamos. Pasamos ciertos procesos con él con el objetivo de convencer al jugador, diciéndole que tendría continuidad en el Oviedo, pero él no lo vio así. Nos ha insistido en que no se veía, que no tenía la cabeza aquí y que no tendría minutos. El míster y nosotros le hemos mostrado la confianza, pero no podemos ir en contra de la voluntad de un jugador que no está por la labor de sumar aquí", aseguró el moscón. Tras las palabras de Suárez se esconde un malestar mayúsculo en el Oviedo con Obeng. No solo en la dirección deportiva: también en el cuerpo técnico y en más estamentos del club.

La sensación que hay en la entidad con el ghanés es de sorpresa por sus formas para forzar la salida, especialmente en los días previos al trascendental partido ante el filial del Villarreal. Obeng, según fuentes del vestuario azul, hizo sentir con especial intensidad su descontento en la entidad, levantando el tono en más de una ocasión. La tensión fue palpable. El jugador aseguró que se sentía poco valorado en el Oviedo, además de poco querido por la afición azul. Según él, todos los años en los que ha vestido de azul tuvo que pelear por el puesto con otros futbolistas con mejor salario. En el Oviedo no compartían el análisis del jugador, que este año ha sido titular en ocho partidos de Liga y ha jugado hasta el momento más de mil minutos en todas las competiciones. Incluso salió de mano ante el Huesca, su último partido de azul. De hecho, lo esperado era que Obeng fuese titular ante el Villarreal B, pero su insistencia a marcharse el día antes del partido acabó con él de suplente. En el club azul sorprendió la postura férrea del jugador, un futbolista que fue fichado para el Vetusta (le reclutó Eduardo Rergis) cuando no era titular indiscutible en el Calahorra, de Segunda B, y tuvo la oportunidad de aportar en el primer equipo. Del "caso Obeng" no se entiende en la entidad sobre todo las formas, pero tampoco del todo los argumentos, ya que no era un jugador que estuviese en el ostracismo. No obstante, la lectura que también se hace en el club es que la estrategia de Obeng era ir al choque para forzar al límite su salida y poder hacer las maletas. La relación de Obeng con el Oviedo sale seriamente tocada tras su cesión al Huesca, donde el Cuco ya le ha dicho que será titular. El ghanés tiene contrato en vigor con el club azul hasta 2024 y deberá regresar en junio, pero lo previsible es que se busque un traspaso en verano para hacer algo de caja. "Jugará la segunda vuelta en otro club y entendemos que tendrá la continuidad que él pide y que volverá con la confianza que ahora mismo no tiene", se limitó a decir Suárez. El Oviedo cierra filas y cree que el ataque tiene nivel suficiente, aunque pierda una pieza como Obeng. En el club hay sintonía con Cervera, que tiene un delantero menos y hace unas semanas reflexionaba sobre los jugadores en el mercado. "Cuando un jugador pide salir estás un poco en su mano, no lo vas a tener a disgusto... Es complicado y antes no era así. Hay que manejarlo bien y hablar con el jugador, pero a disgusto no puede estar porque no va a rendir y estará todos los días. Hay casos en que es así. ¿Y qué haces? Pues pensar mucho e intentar que nadie se quiera ir", dijo Cervera. Ahora se entiende mucho mejor lo que quiso decir el entrenador del Oviedo.