Tranquilo pero atento: así llega el Oviedo al último día del mercado de invierno

El Oviedo atiende relativamente relajado el desenlace del mercado de invierno, un plazo en el que ha sido uno de los animadores en Segunda, pero en el que alcanza su epílogo con los deberes hechos. El plazo para contratar jugadores se cierra esta noche, 00.00 horas, y el Oviedo no tiene ni negociaciones abiertas ni urgencias por fichar. No obstante, y esto es muy común en el último día de fichajes, permanece atento por si se da alguna operación apetecible que sirva para reforzar la delantera.

"Estamos contentos con cómo queda la plantilla", defendió ayer Roberto Suárez, director deportivo carbayón tras la presentación de Manu Vallejo, el cuarto y parece que último fichaje de este enero. Pero a continuación introdujo un matiz: "Entre hoy y mañana (ayer y hoy para el lector) pueden surgir situaciones interesantes".

El planteamiento del Oviedo es claro de cara a las últimas horas, frenéticas en otros lares: solo fichará si se pone a tiro una operación muy jugosa. Una que aún se no se ha dado. El club tiene suficiente margen en el tope salarial ya que entre salidas y llegadas el saldo es muy parecido a cuando se abrió el plazo. No obstante, la idea es no dilapidar todo el límite salarial y que el equipo pueda aprovecharse del ahorro en la próxima temporada.

La dificultad para incorporar en los últimos días tampoco ayuda. El Oviedo estaría dispuesto a incorporar un delantero que ofreciera un registro diferente al que dan ahora Enrich y Bastón. La marcha de Obeng no estaba prevista y supone un inconveniente para Cervera ya que era un futbolista que contaba con cierto protagonismo. Pero se entiende desde la dirección deportiva que su perfil está cubierto de sobra con los dos delanteros restantes.

El Oviedo solo se lanzaría a por un último fichaje si surgiera la posibilidad de fichar a un delantero diferente y a un precio que encaje en los parámetros que maneja el club. Es complicado que surja una opción tan concreta, pero las últimas horas de mercadeo tienden a ser imprevisibles. El año pasado, el Oviedo cerró casi sobre la bocina a Hugo Rama porque Rubén Reyes lo consideró una "oportunidad de mercado".

La sensación en las oficinas es que Cervera se quedará con lo que tiene hasta ahora. El técnico está satisfecho con la configuración del plantel y en la dirección deportiva se comparte esa idea. "El míster sigue teniendo variables en todas las posiciones. Ojalá no haya lesiones porque estaríamos hablando de una plantilla muy equilibrada. Si no hay más fichajes, con la llegada de Manu (Vallejo) más la recuperación de otros jugadores podemos estar equilibrados. Y el entrenador también está contento", explicó Roberto Suárez.

En cuanto a las posibles salidas solo hay un caso claro sobre la mesa, el de Marcelo Flores. El mexicano conoce desde hace semanas su situación en el equipo, relegado a un segundo plano. La llegada de Moro y Vallejo le han puesto las cosas aún más difíciles y tanto el futbolista como el Oviedo tienen la puerta abierta a una salida. Pero ese cambio de aires depende en todo caso del Arsenal, club que tiene sus derechos. Y el club inglés quiere mantenerle toda la temporada en España y sin embargo no encuentra ningún destino que le satisfaga. Por eso, no se descarta que Flores continúe vestido de azul hasta junio.

En cuanto a los demás casos, no hay más salidas sobre la mesa. "Ningún jugador más nos ha pedido salir", explicó conciso Suárez ayer.

El Oviedo ha completado hasta la fecha ocho operaciones en el mercado. Ha dado salida a Aceves (que regresará previsiblemente a Pachuca tras romperse su intento de cesión al Barça B), Miguelón (llegó cedido al Cartagena), Sangalli (se comprometió con el Racing) y Obeng (a préstamo por los azules en Huesca). A cambio, ha incorporado a Leo Sequeira (procedente de Querétaro, de la Primera mexicana), Juanfran Moreno (Málaga), Raúl Moro (cedido por el Lazio) y Manu Vallejo (a préstamo desde el Girona).

¿Ha mejorado la plantilla con los ocho movimientos? Suárez responde: "En realidad nuestro objetivo no era prescindir de jugadores que no dieran el nivel, porque todos lo daban, sino sacar jugadores que no encajaban en un perfil de juego del entrenador e incorporar a chicos que sí casaran con ese concepto. Los que salen tienen unas características que hacían que no pudieran participar con el entrenador".

A Cervera, a falta de lo que suceda hoy, le queda a su disposición una amplia plantilla de 25 hombres. 23 de ellos con ficha del primer equipo, dos de ellos (Mángel y Moro) con dorsal del filial. Todos ellos cuentan en los planes del técnico, que ve dobladas todas las posiciones y que tiene a su disposición, tras los cambios, una plantilla más en consonancia con el estilo contragolpeador que quiere integrar en su Oviedo.

Con el play-off a una distancia tan lejana, diez puntos, nadie quiere fijarse objetivos ambiciosos, pero tampoco descartar ninguna meta en una competición tan indescifrable. De momento, se trata de mejorar los números de la primera vuelta, lo que no parece complicado. En la media noche de hoy se conocerá si los actuales son los 25 hombres llamados a pelear en la segunda vuelta o se incluye algún movimiento de última hora.