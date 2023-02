Obeng, ya exjugador del Oviedo, cedido en el Huesca de Ziganda, fue presentado ayer en el club oscense con Ángel Martín González, otro ex azul –fue director deportivo carbayón– como maestro de ceremonias. El ghanés pidió salir de la entidad carbayona y jugará a préstamo en el Huesca de Ziganda hasta junio. El Oviedo ingresará por él unos 100.000 euros y además se ahorrase su salario. Obeng aseguró haber vivido semanas de incertidumbre por si el Oviedo no le dejaba salir y habló de lo que puede aportar en el Huesca.

"Vengo en busca de minutos, para reencontrarme al nivel del año pasado, con un entrenador, que es Ziganda, que me dio mucha confianza. Quiero seguir ese crecimiento", dijo el delantero, que este curso anotó un gol con el Oviedo. "Ziganda es un entrenador que me cogió en un momento en el que daba el salto al primer equipo y no conocía la categoría. Me dio muchas oportunidades y se lo agradeceré siempre", recalcó sobre el entrenador. Obeng no quiso dar una cifra de goles y dijo que va al Huesca a sumar. "Vengo a aportar mi juego: energía, competitividad y sumar goles. No voy a prometer 20 goles, porque puedo decir una cosa y puede pasar otra. Vengo a aportar", recalcó. "Puedo dar más que hasta ahora con la confianza del míster", finalizó el africano, ya exjugador del Oviedo y en las filas del Huesca.