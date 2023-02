Camarasa, a ganarse el sueldo en el Oviedo: estas son las condiciones de su contrato

Víctor Camarasa llegó en la tarde de ayer a Oviedo para hospedarse en un céntrico hotel y hoy será el día elegido para pasar el reconocimiento médico. El club anunció su contratación en la media noche del martes con la condición de que el centrocampista, que ha sufrido lesiones de gravedad en su carrera, pasara el test médico, un trámite que espera superar hoy. Con el equipo de viaje a Málaga hoy habrá que esperar al fin de semana o la semana que viene para que se incorpore al grupo y conozca a los que serán sus compañeros al menos hasta junio.

Para Víctor Camarasa, la del Oviedo es una segunda oportunidad. Es una pasarela a mostrar todo el talento que le convirtió en su día en una de las promesas en ciernes del fútbol nacional y en contrastado centrocampista que incluso dejó poso en la Premier. Las lesiones no le han dado tregua en los últimos tiempos y la ardua competencia en el Betis le alejaba de cualquier intento de continuidad. El Oviedo sí está dispuesto a darle esa oportunidad. Pero como la operación ofrece algunas dudas por el estado físico del futbolista, el club se ha cubierto las espaldas con el beneplácito del centrocampista: Camarasa cobrará el sueldo mínimo como fijo y tendrá unas variables en función de su rendimiento durante los próximos meses.

La fórmula acordada entre las partes es la que terminó de convencer al club de afrontar un fichaje que solo se cerró en los últimos minutos del mercado. Sucedió de manera acelerada, como relató ayer Cervera en El Requexón. "A última hora de la noche me llama el club y me habla de la posibilidad de que venga Camarasa. Me dicen que vendría con unas condiciones muy ventajosas. Recibo otra llamada, de un conocido que me habla del chico, y le digo que quiero hablar con él directamente. Víctor me dice que le faltaba ritmo, que no estaba para 90 minutos pero que se encontraba bien", relató el entrenador azul, uno de los impulsores de la operación: "Las condiciones en las que ficha son muy buenas y no perdemos nada, entre comillas. Si conseguimos que se ponga bien será un jugador destacado en la categoría. Si no lo logramos, es una apuesta con la que no perdemos nada. Lo único que puede hacer es sumar".

Camarasa llegó ayer a Oviedo y deberá pasar esta mañana el reconocimiento médico para que su pase al club azul esté técnicamente cerrado. No será hasta la vuelta de la expedición azul en Málaga, juega allí el viernes, cuando se incorpore al grupo. "Tengo muchas ganas de empezar, de conocer a los compañeros, a la gente del club... Pero sobre todo de entrenar y trabajar al máximo. Hablé con Cervera antes del acuerdo y me dijo que lo que quiere es que venga a ayudar y que aporte mi granito de arena para hacer que todo vaya bien", explicó el centrocampista a los medios oficiales del club ayer.

Para el futbolista, la apuesta también tiene su riesgo. Económico, en su caso. Camarasa percibía cerca de 1,5 millones de euros en el Betis y la primera idea era que saliera cedido hasta junio. Se contactó con varios equipos de Primera y Segunda que, en esas condiciones, no veían clara la operación. Incluso el Oviedo descartó en un primer momento una cesión pagando una parte pequeña de su salario en el club bético.

La cosa cambió cuando el futbolista dio el paso de acelerar su desvinculación de la entidad sevillana para poder negociar libre un nuevo destino. Las condiciones eran sugerentes para el Oviedo. Además, suponía reforzar una posición, la línea de medios, que había suscitado cierto debate en la entidad.

Un calvario de lesiones

Así, a sus 28 años, Camarasa tiene la oportunidad de reinventarse. De regresar al nivel que le convirtió en uno de los centrocampistas de más talento en el fútbol patrio. Su drama con las lesiones se concentra, sobre todo, en su última etapa en el Betis, donde aterrizó en el verano de 2017 a cambio de 7 millones de euros.

En 2020 empezó su calvario, centrado en las rodillas. Regresó tras una ausencia de más de un año en agosto de 2021, pero no fue la vuelta esperada, pues cinco meses después volvía a caer, tras disputar 7 minutos en un Espanyol-Betis. En abril de 2022 fue intervenido por unas molestias en el tendón rotuliano de su pierna derecha derivadas de la grave lesión de rodilla que le había hecho pasar en blanco la temporada anterior. Un mes después de la operación, el Betis anunció su renovación por una campaña más para que pudiera recuperarse con los servicios médicos del club.

La recuperación volvió a ser larga, pero el pasado octubre Camarasa empezó a tocar balón en la ciudad deportiva de la entidad verdiblanca. Incluso pudo sentirse futbolista en el amistoso que en diciembre jugó el Betis ante el Atalanta en el Villamarín.

El siguiente paso es demostrar que su recuperación es total y que se encuentra en condiciones de lograr continuidad en un equipo. Oviedo es la parada elegida en su plan de vuelta a la élite.

Desde la perspectiva azul, la operación sí tiene un peligro en el caso de que las cosas salgan bien. Camarasa no tiene vinculación más allá del 30 de junio. No hay ninguna cláusula por la que el Oviedo pueda ampliar ese contrato. Para renovar, habría que llegar a un acuerdo entre las partes. Y no es difícil prever que si el rendimiento del futbolista es óptimo y recupera su nivel pre-lesiones, algún club importante puede interesarse por sus servicios. Ahí es donde el Oviedo cuenta con el apoyo de Pachuca y su músculo económico para encontrar fórmulas que podrían asegurar la continuidad del centrocampista más allá del próximo 30 de junio. Pero lo primero es adaptarse a El Requexón, a sus compañeros y al entrenador. Y empezar a demostrar que jugar al fútbol es una de esas cosas que nunca se olvida.