Álvaro Cervera mostró su satisfacción al final del partido por tres puntos que impulsan al Oviedo en la clasificación y permiten olvidar la última derrota en casa. Para el técnico, los suyos fueron merecedores del triunfo.

El análisis.

“El partido era peligroso, aun con su clasificación tienen buenos jugadores, con entrenador nuevo y primer partido en casa y nosotros veníamos con una derrota que dolió. Hicimos un partido muy serio, no muy brillante, pero la seriedad ha sido muy buena. Hemos tenido 3 o 4 ocasiones claras, ellos no. Fue un partido bien jugado, controlado”.

Las claves del partido.

“La clave fue que les hacíamos jugar de una manera que ellos no querían. Buscábamos que atacaran por una zona que nos interesaba. Nos asentamos. Estuvo igualado, no hubo un gran dominador, aunque nosotros tuvimos más ocasiones. A raíz del gol y la roja controlamos. Ellos se vinieron arriba y nos fuimos capaces de matar a la contra. Eso te puede enfadar”.

El tanto azul.

“Si me lo hacen a mí me hubiera enfadado. Veo que es un acierto mío. Conseguimos un centro claro, que es bueno y Manu que es de área la mete. Tuvimos más. Me quedo con eso y más cosas. Un equipo como el Málaga no nos hizo nada de ocasiones”.

La lesión de Bastón y la posición de Vallejo.

“Se le cargó el sóleo y pidió el cambio antes de lesionarse. Vallejo, para mi, es punta punta y su compañero debe jugar más retrasado. Lo que pasa que Bastón y Enrich es complicado que jueguen más atrás. Manu es punta, hace desmarques de ruptura. Me gusta verlo arriba, pero nos adaptamos”.