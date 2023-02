Manu Vallejo, el héroe de Málaga: "Este inicio me recuerda a Cádiz, donde fui feliz: quiero reencontrarme"

Si el triunfo dejó un poso de satisfacción en la expedición azul, esta fue especial en un futbolista. Manu Vallejo recaló en el Oviedo en el pasado mercado invernal para volver a sentirse importante. En su primera titularidad como jugador azul demostró el hambre que tiene. Dio un par de asistencias que casi acaban en premio y anotó el tanto del triunfo que permite olvidar la decepción de la semana pasada. Un estreno en el once completo. “Casi ni me acuerdo de cuándo fue mi último gol. Me voy muy contento por todo. Por el equipo, por la afición, por el premio del gol… No era sencillo sacar el partido adelante”, explica Vallejo.

El delantero asegura que “llevaba tiempo sin participar y esto lleva un proceso. Al principio del partido me costó pero tuve la suerte de que la que tuve pude meterla y eso me deja satisfecho”. Cuando anotó, explicó Vallejo qué pasó por su cabeza: “Pensé en mi familia, en mi novia, en los que me rodean. Llevaba tiempo pasándolo mal, con mucho trabajo en la sombra y pocos resultados. Tuve la suerte de que me cayó una y fue para dentro”. La confianza de Cervera parece plena en sus condiciones. El técnico aseguró tras el partido que, para él, Vallejo es delantero centro, pero que lo adapta a las necesidades del equipo. Y él se adapta a lo que necesite el Oviedo: "El míster me conoce muy bien, analiza los rivales y en función de ese análisis me sitúa en la izquierda o más centrado. Me saca rendimiento donde cree que puedo hacerlo mejor. Han sido días de emociones fuertes para el gaditano, que dio el paso de dejar Girona, con escaso protagonismo, para embarcarse en el proyecto azul. Poco más de una semana después, agradece la decisión tomada. "Estos días me han recordado un poco a los inicios en Cádiz, donde todo salió muy bien, donde era muy feliz y eso justo es lo que estoy buscando en Oviedo, reencontrarme conmigo mismo. No hay mejor final de semana que este", indica.