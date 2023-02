Víctor Camarasa, nuevo mediocentro del Oviedo procedente del Betis, fue presentado esta mañana como jugador azul en el Tartiere. Roberto Suárez, director deportivo, hizo de maestro de ceremonias del pivote, que jugará en el equipo azul hasta junio y cobrará según su rendimiento. "Es un jugador que viene libre, de Primera, de una mala experiencia con las lesiones, pero está ya apto para incorporarse a la competición. Es una oportunidad que nos surge al final del mercado, tiene presencia en la fase ofensiva y nos puede ayudar, porque no tenemos ese perfil de jugador. Si consigue estar a su nivel nos dará un salto de calidad. Le agradecemos que haya apostado por nosotros, porque tendría muchas más opciones. Le deseamos que vaya todo bien y nos de alegrías", dijo Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo. Después Camarasa habló por primera vez como futbolista carbayón después de entrenarse en El Requexón a las órdenes de Cervera, estas fueron sus declaraciones.

Su fichaje

"Me llamó mi agente a última hora y me dijo que había la opción del Oviedo y que el míster quería hablar conmigo. Me dijo que él por su parte estaría encantado de que viniese y me preguntó cómo me encontraba. Vengo bien, de entrenar con el Betis, para ayudar lo máximo posible. Cuando hablé con Cervera fue cosa de papeleo".

¿Por qué el Oviedo?

"Por desgracia me ha tocado vivir una experiencia que es complicada, en las últimas horas hay que mirar la mejor opción y decidí venir aquí libre, luego habrá que decidir. Le agradezco al Betis y al Oviedo por apostar por mí".

El factor económico

"No lo he tenido en cuenta, lo único que busco es disfrutar y ser feliz. Yo y los de mi alrededor, que también han tenido lo suyo. Mi objetivo es competir y volver a disfrutar de lo que más me gusta, que es el fútbol. Todo eso repercute en ayudar al equipo".

Su mejor posición

"Durante mi carrera he conseguido jugar en el doble pivote, más adelantado, en banda...Soy polivalente y puedo jugar en varias posiciones, estoy cómodo como mediocentro con llegada, pero me adaptaré a todo. El equipo es muy compacto, el míster trabaja mucho eso y lo primero que hay que hacer es dejar la portería a cero. Después vendrán los goles y los resultados. La Liga es muy competitiva y aunque nunca había estado en Segunda siempre ves partidos. Quizá en Primera hay más espacios y yo estoy aquí para adaptarme. Antes de venir hablé con Edgar, que estuvo aquí hace dos años, también con Mossa, y me dieron buenas referencias sobre el club"