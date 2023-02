Suárez repasa todos los temas del Oviedo: "¿Renovar a Cervera? Antes hay que hablar del proyecto"

El director deportivo del Oviedo, Roberto Suárez, aprovechó la presentación de Camarasa para valorar largo y tenido la situación deportiva del equipo azul. Su comparecencia cobra especial importancia ya que el mercado de fichajes de enero fue su primera ventana como director deportivo. Suárez habló también sobre el "método Pachuca" en el Oviedo. Estas fueron sus palabras.

Balance del mercado

"Teníamos muy claro que había que incorporar jugadores que se adaptasen al estilo del míster y prescindir de aquellos que no lo hiciesen. El mercado fluye y nosotros también nos fuimos adaptando. Queríamos ser cuidadosos con el límite salarial, sin asumir riesgos futuros. La salida de Aceves se debe a su ficha de extracomunitario y se incorpora Sequeira, que es una propuesta de la propiedad que valoró el entrenador. Miguelón tuvo problemas de lesiones y con una alta ficha, y por petición de él, entendimos que podía salir. Tratamos de incorporar a un jugador para competir con Lucas y que no sufriese el incremento económico que podía ser. Llegó Juanfran y nos salió muy bien. Sangalli, por su parte, finalizaba contrato y le salió una oportunidad de ampliar su contrato en otro club. Fue una opción buena para ambas partes. Se incorporó Moro, con unas buenas condiciones para nosotros y que tiene un perfil que demanda el entrenador. Teníamos muy claro que había dos o tres jugadores que eran preferencia para nosotros. Uno de ellos era Vallejo y fuimos trabajando. En el modelo Pachuca todos intervenimos: dueño, presidente, director general...Se dio ese fichaje junto con la salida de Obeng, que creía que no iba a tener la continuidad adecuada. La última incorporación fue la de Camarasa, que es muy diferente a lo que tenemos, y si está en condiciones nos dará cosas diferentes. Creemos que a día de hoy la plantilla se adapta mejor a nuestro entrenador respecto a antes de abrirse el mercado".

Salida de Obeng

"Cuando sale no tratamos de ir al mercado, decidimos que hay variantes y opciones para desarrollar el juego sin Obeng. Queremos ser cuidadosos con el límite salarial. Como estábamos tenemos equilibrada la plantilla".

Límite salarial

"El límite está casi igual que antes, no se ha tocado casi nada, porque las operaciones han sido buenas. El mercado fue cerrado y limitado, con opciones costosas de jugadores".

El modelo Pachuca

"El modelo Pachuca es diferente al europeo, donde un director deportivo hace y deshace, en lo económico y lo deportivo. Cuando fue mi presentación como director deportivo dije que teníamos que adaptarnos al modelo y fue rápido. Hay un grupo de trabajo con mucha participación y cuota de decisión, donde está el presidente y el director general. La actuación está muy definida con la parte deportiva, respecto al estilo de juego y a los jugadores que buscamos. El director general controla más el aspecto económico y la propiedad, con el presidente y el dueño, intervienen con que se vele por la propuesta de trabajo. Hay muy buena sintonía, participamos todos, también con la secretaría técnica y el entrenador. Tenemos un apoyo muy grande para ir todos en la misma línea y no hipotecar el club a la decisión de una sola persona".

Pocos jugadores en propiedad en enero

"Se planifica con miras a futuro, aunque la intención es siempre incorporar a jugadores en propiedad. En ciertos casos lo intentamos y no pudo ser, por eso mejoramos la plantilla sin hipotecar. Estamos ya trabajando en fichajes con jugadores libres y renovaciones, pero sí tenemos muy claro hacia donde queremos ir. Hay jugadores que están aquí y que además pueden quedarse".

Camarasa y la búsqueda de un mediocentro

"Cuando llegó Cervera hablamos sobre la incorporación de un jugador de ese perfil. Lo buscamos, pero había otras prioridades, y luego apareció Camarasa".

La "no salida" de Tomeu

"Le agradezco a Tomeu su comportamiento, actitud y entendimiento. Nosotros nos movemos en el mercado y a 24 horas de cerrar el mercado surge esa situación. Hay seis porteros con opciones y los vamos descartando, porque no nos podemos desprender de un jugador si no hay garantías. Al final apareció la de Morro y hemos hecho todo lo posible por Tomeu, porque es profesional, tiene buena actitud y no queremos coartarle su futuro. No se dieron por situaciones ajenas, con todo hablado, todo preparado. No depende todo de nosotros, también del otro jugador y del club. Estaba todo menos una de las partes, pero el papeleo no se pudo dar".

¿Renovación de Cervera?

"Se está valorando, pero nos ponemos plazos. Valoramos como se porta una parte y la otra para enfocar todo. Antes de hablar de temas contractuales hay que hablar de proyectos".

Espinas pendientes

"Siempre queda alguna, porque queremos competir al alto nivel. Algunas no dependen solo de ti porque son difíciles. Seguimos trabajando en ellos y si no puede ser ahora será en el futuro".

Objetivo del equipo

"Tenemos que seguir avanzando en mejorar el equilibrio defensivo-ofensivo. Para estar en play-off hay que pasar por los 50 puntos, que son los de la permanencia. Tenemos que seguir pasando etapas, hay mucha igualdad y para mirar más para arriba que para abajo hay que ser constantes. Vamos con esa mentalidad".

Su función

"Tengo mi cuota de responsabilidad y como exjugador y hombre de la casa siempre está ahí. Es cierto que hay una propiedad que tiene que velar porque no se hipoteque el club por una persona. Estoy muy contento con mi cuota de responsabilidad en esta función. Se me escucha, se me da protagonismo y se me apoya muchísimo. Dentro del trabajo que hacemos tiene mucha participación la propiedad y eso es muy necesario para no dar tumbos".

La continuidad de Vallejo y Camarasa, cedidos

"Jugadores de ese nivel y si tienen un rendimiento alto...Claro que nos gustaría. Camarasa es un caso especial y Vallejo pertenece a otro club. Ahí ya no depende de nosotros, que hemos incorporado jugadores con un nivel alto. Entendemos que la plantilla se adapta más a lo que teníamos antes".

Joan Cruz, ¿fichaje del Vetusta?

"Está en proceso de ser posible, pero no hay nada cerrado. Dentro del modelo de trabajo de Pachuca, que tiene cuatro clubes y un dominio del fútbol sudamericano, aporta jugadores que pueden tener un valor. Es una opción, pero no está concretado todavía. La renovación de Yayo está cerrada, pendiente de la firma, y la de Álex Cardero cercana".