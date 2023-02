La hoja de ruta del Oviedo tras un mercado "exitoso": reajuste de objetivo y calma con Cervera

Más allá de la valoración de la plantilla, del objetivo del equipo, del entrenador y de lo que pueden aportar los nuevos fichajes, Roberto Suárez quiso explicar cómo funciona el Oviedo tras medio año con Pachuca. Con papeles en la mano y en una intervención calculada, el director deportivo azul, el primero nombrado por Jesús Martínez tras el despido de Tito, repitió varias veces una palabra: "Hipotecar".

Lo hizo para analizar el método azul en sintonía con México. "El modelo Pachuca es diferente al europeo o el español, donde un director deportivo hace y deshace, en lo económico y lo deportivo. Hay un grupo de trabajo con mucha participación y cuota de decisión, donde está el presidente y el director general. La actuación está muy definida con la parte deportiva, respecto al estilo de juego y a los jugadores que buscamos. El director general controla más el aspecto económico y la propiedad, con el presidente y el dueño, intervienen para que se vele por la propuesta de trabajo. Participamos todos, también el entrenador. Tenemos un apoyo muy grande para ir todos en la misma línea y no hipotecar el club a la decisión de una sola persona", dijo el de Grado en lo que pareció una enmienda a años atrás, cuando existía un modelo más personalista en la toma de decisiones. "Estoy muy contento con mi cuota de responsabilidad en esta función. Se me escucha, se me da protagonismo y se me apoya muchísimo. Dentro del trabajo que hacemos tiene mucha participación la propiedad y eso es muy necesario para no dar tumbos", incidió el director deportivo.

Con el "método" sobre la mesa, el Oviedo cerró un mercado de invierno con cinco caras nuevas y una evidencia, según el club. "Creemos que a día de hoy la plantilla se adapta mejor a nuestro entrenador respecto a antes de abrirse el mercado", dijo Suárez, poniendo de relieve el optimismo moderado en el Oviedo, especialmente tras el fichaje de Vallejo. Con más calidad en la plantilla, el objetivo del equipo, al menos de puertas hacia adentro, pasa por amarrar la permanencia y luego, si se puede, soñar con algo más. Suárez lo explicó así: "Tenemos que seguir avanzando en mejorar el equilibro defensivo y ofensivo. Para estar en play-off hay que pasar por los cincuenta puntos, que son los de la teórica permanencia. Tenemos que seguir pasando etapas, hay mucha igualdad y para mirar más para arriba que para abajo hay que ser constantes. Vamos con esa mentalidad".

Suárez insistió varias veces en que todas las decisiones van de la mano de Cervera. Sin embargo, sobre la posible renovación del entrenador fue muy cauto. Dejó la puerta abierta –el técnico acaba contrato en junio–, pero puso condicionantes. "Se está valorando, pero nos ponemos plazos. Valoramos cómo se porta una parte y la otra para enfocar todo. Antes de hablar de temas contractuales hay que hablar de proyectos", indicó. Respecto a asuntos de jugadores, Suárez tuvo palabras de cariño hacia Tomeu, que lo tenía hecho con el Tenerife para irse en el último día de mercado. El Oviedo esperaba a Morro, del Rayo, para suplirle, pero el presidente rayista, Martín Presa, estuvo sin contestar durante horas y no dio tiempo a concretar la operación. "Su marcha no se dio por situaciones ajenas, con todo hablado y preparado; le agradezco a Tomeu su comportamiento, actitud y entendimiento de la situación. El papeleo no se pudo hacer".

Suárez recalcó a su vez que el Oviedo ya planifica el futuro. Lo hace, además, con dinero en caja, ya que "el límite salarial está casi igual que antes", según dijo Suárez, que aseguró que "estamos ya trabajando en fichajes de jugadores libres y renovaciones y tenemos muy claro hacia dónde queremos ir. Hay jugadores que están aquí y que además pueden quedarse". El director deportivo tampoco descartó, si fuese posible, la continuidad de Vallejo y Camarasa, cedidos. También hubo espacio para la cantera. Suárez confirmó la renovación de Yayo, futbolista del filial, destacó la labor de Jaime, técnico del Vetusta y dijo que Joan Cruz, talento chileno, "está en proceso de ser jugador del Oviedo, aunque no está cerrado". Los fichajes, se ha visto, no paran.