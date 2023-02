Bretones, de jugar en el Langreo a indiscutible en el Oviedo: "Por La Felguera ahora me saluda todo el mundo"

El destino del fútbol deja capítulos inesperados. El lateral izquierdo del Oviedo quedó huérfano el curso pasado tras el adiós de Pierre Cornud, una mina por la banda: tres asistencias de gol y constante peligro en sus arrancadas. Entonces el club se lanzó al mercado. Vino Pomares, con experiencia en Segunda, y Aceves, mexicano, apuesta de Pachuca. Medio año después, el dueño y señor el flanco zurdo es un langreano de 22 años, con apellido almeriense que protagoniza una carrera meteórica de las que no se recuerdan en la historia reciente del Oviedo. De momento, parece que no tiene rival en su posición. Nadie lo diría en agosto. Cervera le dio la alternativa a su llegada y desde entonces...

Abel Bretones ha pasado en poco más de un año del Langreo al Oviedo – previa etapa brevísima por el Vetusta– donde hoy y ahora es indiscutible y una de las joyas de la casa. Ha jugado 23 partidos, 16 como titular. Empezó de extremo y ahora es lateral. Tiene dorsal del primer equipo (2), fue renovado recientemente por si las moscas y en el club es la sorpresa más agradable de la temporada. Él sigue a lo suyo. Vive en La Felguera con sus padres, Alfonso Bretones y María Jesús Cruz, aunque no es lo mismo ser un chaval del Langreo que jugar en el primer equipo del Oviedo. "Nosotros lo vivimos con naturalidad, pero ahora parece que me conoce más gente. Voy por La Felguera y me saluda todo el mundo", bromea Bretones (padre), que era protésico dental, lleva un año jubilado y es la persona que transmitió pasión por el fútbol a su hijo.

El padre de Bretones es directivo del Unión Comercial, equipo de Segunda Regional de Tudela Veguín, de donde es oriundo. "Llevo cuarenta años en el fútbol modesto y hago lo que haga falta. Pintar, sembrar... Menos ser presidente o entrenador hago de todo".

Bretones junior parece haber heredado el amor por el fútbol de su padre. También lo tenía su hermano, Teo, que falleció el año pasado a causa de un infarto.

Abel empezó a jugar en el Langreo, luego estuvo en el Alcázar y siendo cadete regresó al club de las Cuencas. "Siempre le vi condiciones para jugar al fútbol, pero nunca estuve encima de él. Cuando jugaba me ponía solo en una esquina porque los padres tenemos la culpa de muchos males del fútbol base. Como directivo de Unión Comercial vi de todo y yo no quería eso para mi hijo", explica el padre del lateral izquierdo del Oviedo. Bretones siempre fue jugador de banda, aunque casi nunca lateral.

Una curiosidad, según revela su padre: solo es zurdo para el fútbol. Siempre se fijó en Messi y admite su padre que estudiando "no era muy allá, aunque iba aprobando". Mientras se mete carreras en la banda izquierda del Oviedo estudia un grado medio de Mecatrónica en La Felguera y hace lo que cualquier chaval de 22 años. "Sale con sus amigos, pero a las nueve está en casa, que sabe que tiene que ser serio", bromea su padre.

Bretones, que según sus cercanos destaca por tener la cabeza bien amueblada, quiere seguir creciendo en el Oviedo, donde se siente valorado. Dentro de poco podría tener un nuevo socio por la banda izquierda, Borja Sánchez. "Será una buena conexión...", auguran desde el club azul.