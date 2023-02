Enrich defiende el estilo del Oviedo: "Llevo jugando toda la temporada lejos del área, los primeros defensas somos los delanteros"

El Oviedo regresó esta mañana a los entrenamientos para preparar el duelo ante el Burgos del próximo domingo en el Tartiere (16.15 horas) y antes de la sesión el delantero Sergi Enrich analizó la actualidad azul. El ariete está llamado a ser titular ante el Burgos ante la lesión de Borja Bastón. Estas fueron las declaraciones del menorquín

Victoria ante el Málaga

"Fue una victoria importantísima, sobre todo porque fuera de casa nos estaba costando. Conseguimos tres puntos muy importantes para alejarnos de esa zona en la que no queremos estar, y mirando un poco más arriba, que es donde queremos estar".

"Yo creo que hicimos un partido como veníamos haciendo, muy correctos defensivamente, muy solidarios, sabiendo a lo que queríamos jugar. Jugábamos contra el Málaga, que no llegaban en buena situación, y en un estadio que aprieta. Sabíamos que las circunstancias podían ir en contra de ellos, y así fue. Nosotros a base de mucho sacrificio tuvimos nuestras ocasiones".

Lesión de Borja Bastón

"He hablado con él. Es una lástima, esperemos que no sea mucho, y que se recupere cuanto antes. Para nosotros Borja es muy importante".

Manu Vallejo

"Yo soy un jugador que intenta siempre dar lo que me pide el míster. Si tengo que jugar más retrasado, pues juego ahí. Si es más arriba, lo mismo. Siempre intento ayudar a mis compañeros. Veremos a ver qué pasa".

El momento del equipo

"Es muy difícil. Ni los de arriba lo consiguen. Puedes contar dos o tres, pero mira al Éibar, que lleva dos partidos sin ganas. Las Palmas el otro día empata. Yo creo que llevamos una línea buena, tenemos que encadenar esas victorias que estamos diciendo para acercarnos a los puestos de arriba, y alejarnos de los de abajo".

El Burgos

"Es un equipo que me gusta mucho, que sabe muy bien a lo que juga. Lleva varios años con el mismo entrenador y está haciendo un trabajo excepcional. Sabemos que será un partido complicado entre dos equipos parecidos. Será una dura batalla, pero esperemos conseguir los tres puntos".

El estilo

"Se habla de que marcamos pocos goles, pero yo lo miro al revés. Es decir, me fijo en que nos marcan pocos goles, algo que no es fácil. Yo estoy contento porque los goles están dando rendimiento. Me preocuparía más que el equipo no fuera capaz de marcar, o no pudiera dejar la portería a cero, y por ello no pudiera ganar los partidos. Me gustaría ganar siempre así, no lo cambiaría por nada".

Su situación personal

"Yo estoy contento con mi trabajo. Intento siempre aportar lo máximo al equipo. Tal vez no se vean las cosas que un míster sí ve. Los primeros defensas somos los delanteros. Llevo toda la temporada jugando lejos del área. Lo principal es que todos vayamos en la misma dirección".