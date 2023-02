La hora de Sergi Enrich en el Oviedo

Un mes después, puede estar ante su gran oportunidad. El Oviedo vuelve hoy al trabajo y el foco está en el ataque. Especialmente en un jugador. Sergi Enrich podría regresar al once ante el Burgos el próximo domingo. Las molestias musculares de Borja Bastón le convierten en favorito para la delantera. El madrileño se sometió ayer a las pertinentes pruebas médicas para saber si tiene una rotura, una duda que se despejará hoy.

No obstante, aunque no hubiese lesión importante, sus molestias le hacen ser duda para el partido del domingo. Bastón lleva arrastrando dolor en el sóleo en los últimos partidos y lo esperado es que Cervera no arriesgue con él más de la cuenta, teniendo en cuenta además la racha de lesiones que acumula el equipo azul. Ahí entraría en juego Enrich, único nueve puro de la plantilla junto con Bastón tras la marcha de Obeng.

El menorquín ya sustituyó al madrileño ante el Málaga (0-1) y cuajó una buena actuación, siendo clave en la jugada que acabó en gol de Vallejo. Ahora espera otra vez su turno. Enrich no ha tenido hasta el momento una adaptación fácil al Oviedo. Fue un fichaje de Bolo, ex entrenador del Oviedo, despedido a las pocas jornadas por la crisis de resultados.

El esquema azul y la presencia de Bastón dificultaron su titularidad en las últimas fechas. Aun así, Enrich partió del once en trece ocasiones en Liga, anotando dos goles, uno en el empate ante el Levante y otro de bella factura en la victoria frente al Granada. Ambos tantos fueron en el Tartiere.

Delantero cotizado, hubo algún equipo que preguntó por su situación en el mercado de invierno, aunque el Oviedo cerró rápidamente la puerta a alguna salida, consciente de que el ariete puede ser importante en lo que resta de temporada. Más aún después de la marcha de Obeng, teóricamente segundo delantero para Cervera tras Borja Bastón, que se fue cedido al Huesca de Ziganda. Lo que parece claro, sea cual sea el delantero titular, es que será complicado que el Oviedo de Cervera juegue con dos arietes. Manu Vallejo parece ya inamovible.