El Oviedo regresó esta mañana a los entrenamientos pensando ya en el duelo ante el Burgos de Calero, este domingo en el Tartiere (16.15 horas, Movistar). Lo llamativo de la sesión fue que el entrenador, Álvaro Cervera, no estuvo en la sesión por un "asunto personal", explicaron fuentes oficiales del club. El técnico sí estará mañana dirigiendo el entrenamiento. Roberto Perera, segundo entrenador, fue el que dirigió la sesión.

Entre los jugadores, la principal baja de la sesión fue la de Borja Bastón, que está lesionado, aunque no hay parte oficial de su estado. El ariete madrileño pidió el cambio ante el Málaga por molestias en el soleo y ya no se entrenó el lunes en la vuelta al trabajo tras dos días de descanso. La buena noticia para Cervera fue la vuelta de David Costas que tras su lesión se reincorporó al grupo e hizo trabajo al mismo nivel que sus compañeros. Las otras bajas fueron las de Hugo Rama y Javi Mier, lesionados, mientras que Borja Sánchez sigue ejercitándose sin problemas y podría regresar por fin a una convocatoria el domingo. Por otro lado Montoro, que no se entrenó el lunes, regresó con el grupo.

En una mañana soleada, los jugadores saltaron al campo pasadas las 11.00 horas. Tras el calentamiento, Perera dividió a la plantilla en varios grupos para hacer varios ejercicios con mucho balón en el campo número 4 de El Requexón.