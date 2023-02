Cervera necesita un plan para vivir sin Bastón, baja un mes

Los peores presagios se confirmaron y Borja Bastón estará fuera de los terrenos de juego durante al menos un mes. Sus sensaciones no eran las mejores tras caer lesionado en la primera parte del choque del viernes pasado ante el Málaga y las pruebas así lo han confirmado. Sufre una «lesión muscular en el sóleo derecho, que le mantendrá pendiente de evolución», según explicó el Oviedo en su web. Lo que se traduce por una rotura de fibras que suele tener un tiempo de recuperación de un mes aproximado.

Cervera se enfrenta a otra prueba para reconstruir su equipo. En esta ocasión, el que ha caído es uno de los indiscutibles, alguien que no había sufrido lesiones esta temporada. Pero el entrenador tiene alternativas para cubrir la ausencia de su anotador.

Sergi Enrich es la alternativa más sólida. El viernes suplió en La Rosaleda a Bastón tras la lesión para convertirse en el mejor jugador azul sobre el campo. En su debe, un mayor acierto anotador: solo lleva dos goles esta temporada. «Yo estoy contento con mi trabajo, intento siempre aportar lo máximo al equipo. Tal vez no se vean las cosas que un entrenador sí ve. Aquí, los primeros defensas somos los delanteros. Llevo toda la temporada jugando lejos del área. Lo principal es que todos vayamos en la misma dirección», explicó el punta en la sala de prensa de El Requexón.

Enrich cree en el sistema: «Se habla de que marcamos pocos goles, pero yo lo miro al revés. Es decir, me fijo en que nos marcan pocos goles, algo que no es fácil. Estoy contento porque los goles están dando rendimiento. Me preocuparía más que el equipo no fuera capaz de marcar, o no pudiera dejar la portería a cero, y que no pudiera ganar los partidos. Me gustaría ganar siempre así, no lo cambiaría por nada». Pero hay otra alternativa a la candidatura de Enrich en punta. La que el propio Cervera desveló el viernes en la sala de prensa de La Rosaleda: situar a Manu Vallejo como delantero centro. «Para mí, Manu es punta punta», expuso el técnico, que argumentó que la presencia de nueves más fijos como Enrich o Bastón hacían que reubicara algo más lejos al gaditano. Pero ahora, sin Bastón, cabe la opción de ver a Vallejo como delantero centro con otro compañero por detrás, como Koba.