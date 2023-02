Álvaro Cervera atendió a los medios en El Requexón tras la penúltima sesión antes del duelo ante el Burgos. Una cita que se fija para regresar a la senda de la victoria en casa.

El parte de lesionados

“No contamos con Mier, Bastón, Rama y Costas. Esos no van. Los demás podrían ir. Hay algunos que aunque vayan no están al mismo nivel que los demás. Uno es Camarasa. Lleva una semana entrenándose, es un cambio fuerte. Puede ir en la lista pero no está al nivel de los demás”.

“Borja Sánchez tenía una molestia que no ha sido nada. Soy muy prudente. Todo el mundo piensa en él para solucionar cosas y le hemos puesto una presión encima que no la merece. Puede estar pero me lo pensaré mucho porque creo que le perjudicamos más que le beneficiamos porque no necesita que su influencia sea inmediata. Nos hemos saltado el proceso y lo está pagando el chico”.

El Burgos.

“Es una de las revelaciones. Me gusta porque tiene criterio defendiendo, basa mucho de su juego en defender bien, pero con el balón sabe lo que hace. Tienen criterio. Son defensivos, no es peyorativo, pero con la pelota están bien. La gente no habla de cómo juega. Les cuesta decir que reciben pocos goles porque lo hacen bien. Me gusta verlo”.

Manu Vallejo.

“Tenemos la baja de Bastón y nos quedan Manu Vallejo, Sergi Enrich y Leo Sequeira arriba. Hay otros que pueden estar arriba. Vallejo está en proceso de jugar 90 minutos, Enrich está acostumbrado, sabe dosificarse, y con Sequeira hay que amoldarlo. La baja de Borja me preocupa pero no me incomoda. Ya está. Haremos una alineación solvente”.

Raúl Moro.

“Si digo que es buen revulsivo pensará que esta para 90 minutos. Desde el banquillo marca diferencias y desde el inicio hay que verlo. Viene de un sitio en el que no ha jugado 90 habitualmente, pero lo probaremos de inicio en algún momento. De revulsivo es muy bueno. Es de espacio corto, sprint”.

Banda izquierda.

“Elijo según los delanteros. Si pongo dos delanteros puros y dos extremos puros es un 4-2-4 que es injugable. Si opto por media punta si puedes poner un extremo. No puedes jugar con 4 delanteros”.

Koba en la izquierda.

“No es su posición, no está cómodo. Se vio el otro día, además el árbitro le hizo alguna faena. Pero lo puede hacer, tiene calidad, tiene buen pie”.

Montoro.

“Ha estado en categorías superiores y se le ve entrenando. Estuvo parado por lesión mucho tiempo. Jimmy, Luismi y Mángel están dando un rendimiento extraordinario. Debe esperar su momentos. Tiene visión y le da pausa. Ahora mismo es difícil entrar en ese sitio del campo”.

Análisis del rival.

“Estudiamos a los rivales en las misma situaciones, cuatro cosas que nos interesan. Lo hacemos con todos los equipos, haremos más hincapié en que los defensivo son más de contras, hay que tener más cuidado con dónde puedes perder a pelota”.

Cómo dañar al Burgos.

“Paciencia, contra Las Palmas defendieron más arriba que otras veces, pero si tienes la pelota, paciencia. Y que ellos no se adelanten, porque si lo hacen no tienen reparos en defender cerca de su área. Y lo hacen bien”.

Futuro en el Oviedo.

“Estoy muy a gusto aquí, es el único que se acordó de mí cuando estaba sin entrenar. Es un sitio con ideas claras, con futuro esperanzador. El primer paso lo tienen que dar ellos, cuando lo den, por mí no habrá problema por seguir en un club como el Oviedo. Siempre se dice que depende de dos, pero no; depende de uno”.