La madurez de Jorge Mier: el canterano triunfa en el Amorebieta

Casi se alcanzaba el fin del mercado estival cuando Jorge Mier (Oviedo, 1999) llegó a un acuerdo para salir del club de su vida. Le quedaba otro año de contrato en Oviedo, pero las partes decidieron que lo mejor era separar los caminos. Se había entrenado toda la pretemporada con Bolo, pero las puertas a la continuidad se habían cerrado con la llegada de Miguelón, otro lateral. Mier firmó por el Amorebieta, un recién descendido a Primera RFEF y seis meses después ya puede hablarse del éxito en su decisión.

"Estoy muy ilusionado. Porque las cosas me están saliendo bien y porque el equipo está cumpliendo", dice el lateral al otro lado del teléfono con LA NUEVA ESPAÑA. Hay datos que corroboran su sentencia. En lo personal, es el futbolista con más minutos en el equipo: 1.686, tras 20 partidos, 19 como titular. En lo colectivo las cosas marchan: el Amorebieta es cuarto, en zona de play-off de ascenso. "¿El objetivo? Competir cada partido", menciona cuando se le pregunta por la posibilidad de que su club retorne a Segunda.

El Amorebieta es un equipo típico vasco, una obra personal de su técnico, Haritz Mujika. "Somos muy compactos, tratamos de crecer desde atrás, manteniendo la puerta a cero. Y luego, buscar al punta y tratar de centrar muchos balones laterales", resume.

A pesar de llegar tarde al equipo, al canterano, hermano mellizo de Javi Mier, no le costó adaptarse. Ni en el campo ni fuera. Vive en el mismo Amorebieta, un municipio vizcaíno a 23 kilómetros de Bilbao de algo menos de 20.000 habitantes. Y está encantado. "A mis amigos y a mi familia les sorprendió cuando vinieron por primera vez porque no se imaginaban un lugar con tanta vida", relata. Además de los entrenamientos, el ovetense emplea su tiempo en estudiar Magisterio a distancia.

Es feliz en su nuevo destino, el segundo consecutivo fuera de casa tras la experiencia en Unionistas y hay cosas que siempre se extrañan. "Estoy encantado, pero, para un oviedista de cuna como yo, el Oviedo siempre se echa un poco de menos. Jugar en el equipo de tu ciudad, del que eres aficionado, con tu familia y amigos cerca, es un lujo", dice.

El momento álgido del lateral coincide con un curso complicado para su mellizo. Javi ha tenido que ser intervenido de la rodilla y está en pleno proceso de recuperación. En unos meses duros, al menos una buena noticia: la renovación con el Oviedo hasta 2025. "Es un acierto por parte del club y se lo merece. Sin lesiones, sería importante en el equipo, así lo ha demostrado siempre que ha tenido la oportunidad. Seguro que en cuanto vuelva aportará desde el primer día", apuesta Jorge. La prolongación contractual se une a la de otros chicos de la cantera, como Bretones o Mángel. "Parece que ahora no tiembla el pulso para apostar por los jugadores de la casa. Es una decisión correcta. A los que se les ha dado la oportunidad se han quedado con el primer equipo", razona.

¿Y en su caso? ¿Tiene la impresión de que le faltó esa oportunidad para colarse en el equipo? "Tuve un momento complicado en cuanto a lesiones, con una fascitis plantar, que me perjudicó. El factor suerte es determinante, pero siempre hay que estar preparado". Acaba contrato el 30 de junio y algunos equipos de Segunda ya se han interesado por su situación. "No me planteo nada de futuro, solo disfrutar lo que queda de temporada. Después ya se verá. ¿Volver algún día? Evidentemente sería una ilusión, pero no es algo en lo que piense. Que pase lo que tenga que pasar...".