El Burgos, un hueso: el equipo de Calero crece desde la defensa

Muchos recordarán a Julián Calero como la sombra de Fernando Hierro. Fue el bastón sobre el que se apoyó el malagueño en sus primeros pasos como entrenador, allá por la temporada 2016/17, cuando Arturo Elías le confío la nave carbayona. Calero fue algo más que el acompañante de Hierro. Apretaba a los futbolistas en las sesiones en El Requexón, incidía en aspectos tácticos y se encargaba de la estrategia. Asesor con mando en plaza, muchos vieron en aquel Oviedo de Hierro la impronta de un entrenador que ahora llama la atención con su característico Burgos, un equipo con una base similar a la que propone Cervera.

El técnico azul reconoció ayer ante los medios que la propuesta castellana le gusta. Que, como ellos, parte de la defensa, pero que además sabe qué hacer con la pelota.

El Burgos fue la gran sorpresa del inicio de temporada. Construido por otro exoviedista, Michu, en los despachos con el objetivo de mantener la categoría, se plantó en el minuto 93 de la undécima jornada sin haber recibido ni un solo gol. Manu García rompió la imbatibilidad para el Mirandés. Y, aunque el muro ha ido perdiendo solidez con el avance de la competición, sigue siendo uno de los equipos con mejores números atrás.

Los de Calero son el conjunto menos batido de Segunda, 15 goles en contra, igualado con Las Palmas. Han logrado dejar su puerta a cero en 14 ocasiones; solo Granada y Las Palmas (15) le superan. Su solidez se ha visto mermada en los últimos tiempos, como demuestra el hecho de que hasta el duelo del lunes ante Las Palmas (0-0), había acumulado 9 duelos seguidos recibiendo al menos un tanto.

Cervera admira el juego de su rival y quiere un Oviedo con parecidas coordenadas, aunque la batalla hoy en día se centra sobre todo en lograr que el equipo sea más imaginativo en ataque. Consumidas 26 fechas ligueras, los azules siguen siendo incapaces de anotar más de un gol en un partido. Una marca que nadie en el fútbol profesional, Primera y Segunda División, presenta.

Vistos los antecedentes, y aunque el fútbol es impredecible, no parece que el Oviedo-Burgos vaya a ser un choque de ida y vuelta, de ocasiones y goles. Tan marcado es el estilo de ambos contendientes que Cervera lo tiene claro cuando se le pregunta cómo hincarle el diente a su rival: "Que no se pongan por delante, porque si no...".

Piropos de Calero

Para el entrenador del Burgos, la de mañana será una visita "especial". Reconoce el técnico que la ausencia de Borja Bastón puede ser importante pero no se fía, pues el nivel de la plantilla azul, defiende, ofrece alternativas sólidas: "Bastón es uno de los jugadores más importantes, no solo del Oviedo sino de toda la categoría. Ha hecho 8 goles, el año pasado también marcó muchos, pero los sustitutos que tiene en el equipo también son de mucho nivel: Enrich y Manu Vallejo tienen un gran potencial".

Y añade: "Nosotros debemos fijarnos en los nuestros, en utilizar nuestras herramientas. El Oviedo está sacando adelante partidos adelante ante rivales importantes, está encajando pocos goles desde la llegada de Cervera y será muy complicado".