Todos los hombres del míster: sus alternativas en el once

La baja de Bastón duele. No hay dudas al respecto. Es el autor de casi el 50% de los goles azules esta temporada y un elemento del que siempre están pendientes los rivales. A Cervera también le inquieta cómo suplir a su estandarte arriba, su goleador, pero confía en la plantilla que tiene a su disposición para salir del entuerto. "La baja de Borja me preocupa, pero no me incomoda. Haremos una alineación solvente", proclamó en la sala de prensa en una intervención en la que dejó distintos análisis con nombres propios.

El principal foco de interés esta semana está en la vanguardia. ¿Qué pasará sin Bastón? "Nos quedan Manu Vallejo, Sergi Enrich y Leo Sequeira arriba. Vallejo está en proceso de jugar 90 minutos, el otro día a los 65 ya nos avisó de que iba justo. Enrich está acostumbrado, no hay problema, sabe dosificarse. Y con Sequeira hay que amoldarlo", expuso el entrenador. Está la baja de Bastón pero puede compensarse con alguno de los que parecen estar listos. Camarasa y Borja Sánchez son dos casos claros. Pero Cervera pone mesura. "Camarasa lleva una semana entrenándose, es un cambio fuerte. Puede ir en la lista pero no está al nivel de los demás", señaló. Con Borja, la explicación es más completa: "Soy muy prudente. Todo el mundo piensa en él para solucionar los problemas y le hemos puesto una presión encima que no la merece. Puede estar, pero me lo pensaré mucho porque creo que le perjudicamos más que le beneficiamos porque no necesitamos que su influencia sea inmediata. Nos hemos saltado el proceso y lo está pagando el chico". Otra alternativa arriba, la de Raúl Moro. ¿Desde el principio o como solución en la segunda parte? "Es una cuestión complicada para el entrenador", razonó el cántabro, "porque si digo que es buen revulsivo, él pensará que está para 90 minutos. Desde el banquillo marca diferencias y desde el inicio hay que verlo. Viene de un sitio en el que no ha jugado 90 habitualmente, pero lo probaremos de titular en algún momento. De revulsivo es muy bueno. Es de espacio corto, regate, sprint...". Un debate que no termina de cerrarse es el del integrante de la banda izquierda. Con Rama lesionado, el último en probar ha sido Koba. "La banda no es su posición, no está cómodo. Se vio el otro día, además el árbitro le hizo alguna faena. Pero lo puede hacer, tiene calidad, tiene buen pie. No sería extraño que jugara en la izquierda", indicó. En el baile de nombres parece ya no haber sitio para Montoro, un centrocampista que el técnico había alabado en su momento: " Ha estado en categorías superiores y se le ve entrenando. Pero Jimmy, Luismi y Mángel están dando un rendimiento extraordinario y debe esperar su momentos. Tiene visión y le da pausa. Ahora mismo es difícil entrar en ese sitio del campo".