Cervera da una vuelta al ataque: Moro aspira al once

El primero en caer fue Borja Bastón, hombre gol, capitán, que sufrió una rotura en el soleo. Cervera quitó hierro: "Me preocupa (su baja), pero no me incomoda", dijo el entrenador del Oviedo. Ayer se sumó Viti, que no estará hoy para jugar ante el Burgos (16.15 horas, Movistar). En su caso no hay lesión: en principio solo tiene unas molestias, pero el cántabro prefiere no forzar. Dos indiscutibles que no estarán. La consecuencia es que esta tarde el ataque del Oviedo sufrirá un cambio de cara de aúpa. Obligado por las circunstancias, Cervera le tendrá que dar una vuelta al plan arriba.

Será una prueba interesante. Y ahí entran en juego varios nombres. Porque el abanico de posibilidades es amplio tras los retoques de invierno en un momento trascendental de la temporada. El equipo azul, acostado en un tranquilo 12º puesto, quiere saber de qué es capaz. Febrero será un mes crucial para saber hacia dónde tirará el Oviedo: si podrá arrimarse arriba o tendrá que vivir pendiente de lo de abajo. Las vitaminas de invierno llegaron para la primera opción y hoy muchos de los focos están puestos en ellos. Con Vallejo ya acoplado –ante el Málaga fue titular por primera vez y además metió el gol de la victoria–, Moro busca su sitio. La ausencia de Viti le sitúa hoy como uno de los favoritos a suplir al de Laviana, titular indiscutible hasta ahora. Moro, cedido por el Lazio, se desempeña por la izquierda, pero ayer, en los ensayos en El Requexón, probó en ambas bandas. Koba, que jugó en Málaga en el flanco zurdo, hizo lo propio. Poner a Koba y a Moro en los costados, pues, es una seria opción para buscar hincarle el diente al Burgos. La más probable, si se tienen en cuenta los ensayos. Pero Cervera guarda sus cartas. Hay más. Sequeira, otro fichaje de invierno, también aspira al once y fue titular en el último partido en casa ante el Villarreal B. La otra opción, mucho más remota, sería darle la alternativa a Borja Sánchez, que es la principal novedad de la lista – a la que vuelve tras su lesión– junto con Camarasa, que se estrena en una citación. La decisión final será de Cervera, que sea como sea ve ampliadas sus posibilidades para intentar dar un estirón. El único que, salvo sorpresa mayúscula, tendrá el puesto asegurado es Enrich, único nueve puro tras la salida de Obeng. El Burgos llega después de tres partidos sin ganar. Enfrente del Oviedo estará el Burgos de Julián Calero, que fue segundo de Hierro en la etapa del malagueño en el Oviedo y está firmado una gran temporada. El Burgos llega después de tres partidos sin ganar y marcha séptimo con 40 puntos, seis más que el Oviedo, a solo dos del play-off. Calero tiene las bajas seguras de Javi Pérez y Andy Rodríguez por lesión.